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Девід і Вікторія Бекхем похрестили своїх дітей: 8-річну Харпер і 14-річного Круза
23.12.2019 07:39
44-річний Девід і 45-річна Вікторія Бекхем під Різдво хрестили своїх молодших дітей: 8-річну Харпер і 14-річного Круза. Таїнство пройшло в церкві, яка знаходиться поруч з заміським особняком пари в Котсуолді. Хрещеними дочки зоряної пари стали їх знамениті друзі: Єва Лонгорія і співак Марк Ентоні. Як духовних наставників, для сина подружжя Бекхемів вибрала спортивного агента Девіда Дейва Гарднера і перукаря Вікторії - Кена Пейвса.

Вікторія Бекхем обрала ефектний наряд для таїнства. Вона одягла білий total look з блузи, блейзера і вільних штанів. Єва Лонгорія теж віддала перевагу брючному костюму в відтінках бежевого кольору, але доповнила образ білою блузою.

Старші діти подружжя теж були присутні при хрещенні. Традиційно після обряду в церкві подружжя влаштувало вечірку для гостей. На заході з'явився Елтон Джон - хресний первістка Бекхемів. Крім цього, прийшла і Лів Тайлер, яка зустрічається з агентом Девіда.

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