|Посол США в Германии заявил о «благодарности» Европы за санкции из-за «Северного потока-2»
|23.12.2019 07:49
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Против них выступала Еврокомиссия.(function() })();
Посол США в Германии Ричард Гренелл назвал американские санкции против газопровода «Северный поток-2» «проевропейскими», а также заявил, что европейские дипломаты благодарны США за такое решение. Об этом он сообщил в интервью газете Bild am Sontag.
По его словам, обеспокоенность в связи с проектом газопровода выразили 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент.
Гренелл добавил, что слышал благодарности от европейских дипломатов «весь день».
США приняли проект санкций против «Северного потока-2» 20 декабря. После этого швейцарская компания Allseas приостановила прокладку труб, хотя строительство газопровода завершено на 92%.
В правительстве Германии американские санкции назвали вмешательством во внутренние дела Европы, а в Еврокомиссии заявили, что не поддерживают санкции против компаний, ведущих легальную работу.