|Правопорядок в Индии поручат охранять роботам-полицейским (видео)
|04.01.2018 20:22
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Высота столь необычного 43-килограммового робота-полицейского из Хайдарабада составляет 1,7 м. Он оснащен камерами и широким спектром датчиков, может фиксировать жалобы, записывать аудио и видео, идентифицировать подозреваемых, обнаруживать металлы и следить за температурой окружающей среды.
Робот будет протестирован в реальных условиях в течение следующих нескольких месяцев, а затем войдет в эксплуатацию во всех городах Индии.
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