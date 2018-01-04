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Правопорядок в Индии поручат охранять роботам-полицейским (видео)
04.01.2018 20:22
Правопорядок в Индии поручат охранять роботам-полицейским (видео) Как предполагается, в будущем такие роботы будут введены в эксплуатацию по всей Индии в помощь сотрудникам полиции. Первый робот-полицейский недавно был представлен в индийском городе Хайдарабаде. Он разработан местной компанией H-Bots Robotics. Как предполагается, в будущем такие роботы будут введены в эксплуатацию по всей Индии в помощь сотрудникам полиции.

Высота столь необычного 43-килограммового робота-полицейского из Хайдарабада составляет 1,7 м. Он оснащен камерами и широким спектром датчиков, может фиксировать жалобы, записывать аудио и видео, идентифицировать подозреваемых, обнаруживать металлы и следить за температурой окружающей среды.

Робот будет протестирован в реальных условиях в течение следующих нескольких месяцев, а затем войдет в эксплуатацию во всех городах Индии.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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