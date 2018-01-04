В рейтинге самых богатых футбольных клубов мира донецкий "Шахтер" разместился на 22 месте, а киевское "Динамо" – на 41-м. "Шахтер" занимает 22 место в топ-50 самых богатых клубов Фото: ЕРА "Шахтер" попал на 22 место. Общая стоимость игроков клуба составляет, по данным составителей рейтинга, €108 млн."Динамо" расположилось на 41 месте. Его игроки оценены в общей сложности в €87 млн.В первую пятерку рейтинга вошли (по спаданию) "Манчестер Сити" (Англия, стоимость игроков составляет €637 млн), "Арсенал" (Англия, €592 млн), ПСЖ (Франция, €485 млн), "Гуанчжоу Эвергранд" (Китай, €46 млн) и "Тоттенхэм Хотспур" (Англия, €463 млн).При составлении рейтинга использовали футбольный финансовый индекс, который учитывал стоимость футболистов, стадион, базу и другую недвижимость, банковские счета, инвестиционный потенциал владельца и долги клуба. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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