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В топ-50 самых богатых футбольных клубов вошли два украинских
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04.01.2018 20:23
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В рейтинге самых богатых футбольных клубов мира донецкий "Шахтер"
разместился на 22 месте, а киевское "Динамо" – на 41-м. "Шахтер"
занимает 22 место в топ-50 самых богатых клубов Фото: ЕРА "Шахтер"
попал на 22 место. Общая стоимость игроков клуба составляет, по
данным составителей рейтинга, €108 млн."Динамо" расположилось на 41
месте. Его игроки оценены в общей сложности в €87 млн.В первую
пятерку рейтинга вошли (по спаданию) "Манчестер Сити" (Англия,
стоимость игроков составляет €637 млн), "Арсенал" (Англия, €592
млн), ПСЖ (Франция, €485 млн), "Гуанчжоу Эвергранд" (Китай, €46
млн) и "Тоттенхэм Хотспур" (Англия, €463 млн).При составлении
рейтинга использовали футбольный финансовый индекс, который
учитывал стоимость футболистов, стадион, базу и другую
недвижимость, банковские счета, инвестиционный потенциал владельца
и долги клуба.
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