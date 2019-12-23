|Зеленский поздравил иудеев с Ханукой
|23.12.2019 08:05
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Поздравление размещено на сайте главы государства.
"Сердечно поздравляю еврейскую общину с Ханукой - праздником наполненным радостью общения в кругу семьи, добрыми делами и искренними надеждами на милосердную любовь Всевышнего", - подчеркнул Президент.
По его словам, свет ханукальных огней напоминает, что крепкая вера и несокрушимость духа помогают преодолеть самые сложные испытания и уверенно идти к своей цели.
"Убежден, что мы сохраним наше единство во имя будущего Украины", - отметил Зеленский.
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