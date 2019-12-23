|Мама Леонардо Ді Капріо вимагає його весілля
|23.12.2019 08:16
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Тепер мама зірки серйозно перейнялася його холостяцьким статусом. Якщо раніше її строгий фейс-контроль не могла пройти жодна кохана Лео, то тепер вона мріє про весілля сина.
Друзі Лео впевнені, що раніше мама зірки просто не хотіла, що її син приділяв більше часу і уваги будь-якій жінці, крім неї самої. Але роки минають і зараз Ірмелін змінила свою думку. Вона задумалася про онуків і має намір змусити сина задовольнити свої мрії. Кохана Леонардо теж подобається його мамі: Каміла Морроне може стати відмінною матір'ю дітям актора, на думку Ірмелін.
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