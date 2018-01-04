|В Мариуполе женщина устроила стрельбу по окнам жилого дома
|04.01.2018 20:25
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В злоумышленницы при задержании нашли пистолет и патроны к немуВ Мариуполе патрульные задержали женщину, которая стреляла по окнам жилого дома.
Фото: facebook.com/MariupolPolice
"В 10:00 экипаж получил сообщение о стрельбе, в котором говорилось, что неизвестная женщина стреляет по окнам из пневматического оружия. Когда полиция прибыла на место, заявительница показала разбитые окна, в доме находились напуганые дети", - сообщает пресс-центр полиции в Донецкой области.
Фото: facebook.com/MariupolPolice
В ходе розыскных действий похожую по описанию женщину увидели в маршрутном такси. Ею оказалась 30-летняя жительница города.
Во время поверхностной проверки у нее обнаружили пистолет и патроны к нему. Женщину передали следователям Приморского отделения полиции.
Фото: facebook.com/MariupolPolice
Напомним, Октябрьский районный суд Мариуполя 28 декабря приговорил к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы жителя города Александра Фоменко, который 1 июня 2014 года провозгласил себя "народным мэром". Его признали виновным в сепаратизме (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса), сообщают в судебном реестре.