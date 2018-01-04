В злоумышленницы при задержании нашли пистолет и патроны к нему

"В 10:00 экипаж получил сообщение о стрельбе, в котором говорилось, что неизвестная женщина стреляет по окнам из пневматического оружия. Когда полиция прибыла на место, заявительница показала разбитые окна, в доме находились напуганые дети", - сообщает пресс-центр полиции в Донецкой области.

Фото: facebook.com/MariupolPolice

В ходе розыскных действий похожую по описанию женщину увидели в маршрутном такси. Ею оказалась 30-летняя жительница города.

Во время поверхностной проверки у нее обнаружили пистолет и патроны к нему. Женщину передали следователям Приморского отделения полиции.

Фото: facebook.com/MariupolPolice