Бывший председатель Верховной Рады Украины Александр холод заявил, что Украине необходимо перейти на парламентскую форму правления. Такое мнение он выразил в эфире программы "Большой вечер" на телеканале NewsOne .

"Сегодня институт президента себя исчерпал, и мы должны иметь парламентскую форму управления по Европейскому принципу, или иметь президента с полномочиями, которые характерны для Германии Швейцарии и Других стран", - сказал холод.

Он считает, что в настоящее время есть все шансы применить указанную систему в существующей политической конъюнктуре.

"Чувство общей угрозы должно подвигать, в том числе и Президента, к радикальным изменениям в этом направлении", - подчеркнул прежний председатель Верховной Рады Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, прежний председатель Верховной Рады Украины Александр холод заявил, что для прекращения конфликта на востоке Украины нужно изменить логику переговоров .

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