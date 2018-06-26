Сотрудники Государственной пограничной службы не пустили в Украину британскую журналистку российского телеканала Russia Today Полу Слиер. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, пишет Украинская правда .

По полученным данным, Слиер прилетела в Киев из Вены. Задержали журналистку около 09:00 в аэропорту "Борисполь".

Слободян подчеркнул, что в 2016 году Слиер на пять лет запретили въезд в Украину, как лицу, представляющему угрозу государству.

"Ближайшим рейсом Слиер отправят назад в Вену", - заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы.

В то же время RT сообщает, что журналистка прибыла в Киев на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ.

"Я приехала на конференцию ОБСЕ по свободе прессы. Когда я прибыла в Киев, меня продержали полтора часа на границе, а потом без объяснения причин дали подписать бумагу, что мне будет запрещен въезд на Украину в течение пяти лет", - поделилась она.

Как сообщал svodka.net ранее, Служба безопасности не впустила в Украину и запретила въезд на 3 года российскому стендап-комику Даниле Поперечному .

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