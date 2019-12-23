|Чьим поражением стал договор России и Украины по газу?
|23.12.2019 08:26
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СМИ только мира наперебой комментируют новый договор России и Украины по транзиту газа. И так как комментарии являются частью политической борьбы, идущей за кулисами переговоров и за самим переговорным столом, то понятно, что каждая сторона стремится показать случившееся как свою победу и поражение противника. Что же случилось на самом деле и чьим поражением стали достигнутые договорённости.
Любой пропагандист так подбирает аргументы, что получается однобокая картина, где «наши» победили «не наших». Всё зависит от того, кто «наши» и кто «не наши». Полной картины пока никто не дал, весь пар уходит в эмоциональный свисток. Кто-то громко ликует, кто-то не менее громко сокрушается, а кто-то тихо скорбит или тихо радуется.
А если это сделать, то стоит перейти к балансовому методу обретений и потерь, чтобы потом их соотнести и оценить сумму. И прежде только надо разнести по этажам иерархии самих участников спора. Таких уровней иерархии два: государства и корпорации. Каждый из них что-то выиграл и что-то проиграл.
Этот факт стал причиной глумливых комментариев и ликования в украинской и прозападной прессе, где полностью умалчиваются все другие аспекты, и выпячивается именно этот, причём ставится знак равенства между Россией и Газпромом. Комментарии такие: Газпром заплатит, Россия проиграла. Ещё немного — и России конец, слава Украине.
Но всё меняется, если посмотреть на то, что выиграл Газпром. Тут уже в один абзац не уложиться.
Второе. Он заложил три миллиарда на оплату стокгольмского иска в свой бюджет 2019 года, а значит, несмотря на некоторое сокращение части прибыли и размера дивидендов, финансового удара не получил. Наоборот, сбросили груз претензий и пеней. Это также было целью Газпрома, и она также достигнута.
Именно понимая это, после подписания документов в «Нафтогазе» стояла мёртвая тишина, пока вся прочая Украина ликовала. В «Нафтогазе» всё-таки работают профессионалы, и они понимают, что повода для ликования нет. Самые сильные козыри сброшены и покрыты, а у Газпрома они остались. Это было ещё одной целью Газпрома, и она также достигнута.
Четвёртое. Газпром избежал газовой войны между Украиной и Россией. Этой войны очень хотел «Нафтогаз», она ставила под удар ведущиеся газовые проекты, и «Нафтогаз» её анонсировал буквально накануне, объявляя, что шансы на заключение договора нулевые. Этим он не столько давил на Газпром, показывая готовность выйти из переговоров, сколько давил на Европу, показывая ей силу американского покровительства и заставляя открыть свой рынок для американского СПГ.
А такое делают тогда, когда устали от безнадёги и череды поражений, и хочется чуда для облегчения психологического бремени и выхода из зоны долгого дискомфорта. Для украинской власти и национальных радикалов в их сегодняшней реальности такое желание понятно и объяснимо. Так в ставке Гитлера радовались в апреле 45-го эпидемии гриппа в Англии.
Теперь есть смысл перейти от корпораций к государствам. И начать нужно с Украины.
Что Украина проиграла, надо перечислять также по пунктам.
Третье. Поступления от транзита, даже несмотря на увеличение их ставки, в массе своей также сократятся почти в два раза. Да и сама ставка также будет сокращаться, сохраняя самый высокий уровень лишь в 2020 году. С 2021 года тарифы будут снижаться.
И это имеет объективную причину: на европейском газовом рынке уже год как фиксируется превышение предложения над спросом, и в соответствии с этим идёт снижение цены на газ. Год назад цена газа в Европе была $250 за тысячу кубометров, а сейчас $169,8. Достигнуто это не только благодаря прогрессу в аккумуляторах (этот рост имеет естественные пределы), но и благодаря газу из России. Понятно, что при таком состоянии цена транзита также уменьшится.
Четвёртое. Украина не получит скидку на газ в размере 25%. Это потеря в размере $600−700 миллионов в год. Вместо этого будет переплата за газ от Европы. Умножить её на пять лет — получится потеря в $3−4 миллиарда. То, что заплатила Россия, Украина потеряет при расчётах за газ с Европой. Но при этом украинские посредники останутся довольны. Чего не скажешь об остальных украинцах, которые пока только этого не знают.
Без возвращения Донбасса никакое экономическое восстановление Украины невозможно. Донбасс же остаётся вне Украины по вине самой Украины, и это положение железобетонно. Таким образом, получается, что Украину продавили по всем позициям, дав ей небольшого откупного в виде одноразового годового дохода от транзита с расписанным его последующим падением и отъёмом всех прочих рычагов давления.
Если можно всё это назвать победой, то это очень оригинальный подход к оценке. Да, это победа — если учесть, что вы могли потерять вообще всё. И поражение, если понять, что вы теперь будете в два раза беднее. Смотря откуда смотреть, что видеть и чему радоваться.
Выигрыш России в том, что она предотвратила попытку США сорвать газовую стратегию Европы и России. Да, урон нанесён, но по сравнению с целями войны он ничтожный. Остановить газопроводы не получится. Украина останется во внутренне конфликтном и ослабленном состоянии, что делает её вступление в НАТО невозможным — и это главный интерес России. Зона конфликта между ЕС и США расширена. Эти цели были поставлены, и они достигнуты.
Ну и Европа — с ней также всё понятно. Она отстояла свою зону влияния на Украине и в Европе в целом. При этом она получает газ по низким ценам и сохраняет конкурентоспособность своей экономики. Понятно, что втиснуться сюда для США невозможно, если не перевернуть полностью всю ситуацию в Европе. Но так как это означает уничтожение всех европейских элит, то такой манёвр у США едва ли получится.
А итог такой, что у только случившегося в долгосрочной стратегии один проигравший — это США. Да, они тактически сорвали сроки ввода СП-2, они сохранили подвластную им Украину и заставили Газпром раскошелиться на три миллиарда.
Но это и весь список их бонусов. Дальше начинается длинный список поражений.
А это означает, что борьба будет лишь усиливаться.
Гегемон, уходя с мировой арены, ещё так хлопнет дверью, что стены этого мира закачаются.