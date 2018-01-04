В Украине еще не вступила в силу новая система штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины, передает со ссылкой на .

В пояснили, что с 1 января 2018 года в силу вступило ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч, внедрение видеофиксации нарушений и изменение порядка выдачи водительских прав. Первое удостоверение, в частности, будет выдаваться на два года с правом обмена на постоянное, если водитель за этот время совершит не более 3 нарушений.

"Обращаем внимание на то, что изменение размера штрафов невозможно без внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях Верховной Радой Украины. Новая система штрафов еще не начала действовать", - подчеркнули в .

Отметим, предлагает повысить штраф за превышение скорости более чем на 50 км/ч до 3 400 гривен (сейчас 510 гривен). За оставление места предлагается штраф 3 400 гривен и возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Кроме того, в 20 раз предлагается увеличить размер штрафа за управление авто без соответствующего права до 10 200 гривен, а за повторное нарушение - 40 800 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине вступило в силу ограничение скорости транспорта в населенных пунктах.

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