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В США около 40 автомобилей столкнулись в масштабном ДТП
23.12.2019 08:42
В США обледенение дороги привело к ДТП с участием более 40 автомобилей Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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