В США около 40 автомобилей столкнулись в масштабном ДТП - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В США около 40 автомобилей столкнулись в масштабном ДТП
23.12.2019 08:42
В США обледенение дороги привело к ДТП с участием более 40 автомобилей
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
участием
более
автомобилей
дтп
привело
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->