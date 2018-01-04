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Бездомный в аэропорту Парижа украл €490 тыс
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04.01.2018 20:30
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8 декабря бездомный мужчина вынес из отделения компании Loomis,
офис которой расположен в аэропорту Шарль-де-Голь в Париже, почти
полмиллиона евро. случай произошел в аэропорту Парижа Фото: Paris
Aéroport / Twitter Инцидент произошел вечером 8
декабря. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина в
возрасте от 40 до 50 лет рылся в мусорном ящике около отделения
компании Loomis, которая занимается операциями с наличными
деньгами.Позже он вошел в офис, дверь которого была открыта, откуда
вынес пакеты с деньгами. Вскоре издание Parisien написало, что
мужчина украл €300 тыс.Через некоторое время в компании пересчитали
убыток и заявили, что были украдены €490 тыс.Полиция
идентифицировала грабителя, однако найти его не смогла. Он был
выходцем из Северной Африки, жил в аэропорту в течение нескольких
недель.Местные правоохранители считают, что он сразу же покинул
Францию и отправился в Бельгию, либо какую-то другую страну.
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