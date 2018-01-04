8 декабря бездомный мужчина вынес из отделения компании Loomis, офис которой расположен в аэропорту Шарль-де-Голь в Париже, почти полмиллиона евро. случай произошел в аэропорту Парижа Фото: Paris Aéroport‏ / Twitter Инцидент произошел вечером 8 декабря. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина в возрасте от 40 до 50 лет рылся в мусорном ящике около отделения компании Loomis, которая занимается операциями с наличными деньгами.Позже он вошел в офис, дверь которого была открыта, откуда вынес пакеты с деньгами. Вскоре издание Parisien написало, что мужчина украл €300 тыс.Через некоторое время в компании пересчитали убыток и заявили, что были украдены €490 тыс.Полиция идентифицировала грабителя, однако найти его не смогла. Он был выходцем из Северной Африки, жил в аэропорту в течение нескольких недель.Местные правоохранители считают, что он сразу же покинул Францию и отправился в Бельгию, либо какую-то другую страну. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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