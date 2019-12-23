Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко требует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России. Причина - заключение газового протокола, позволяющего украинским компаниям напрямую заключать соглашения с "Газпромом".

По мнению Порошенко, подобные соглашения являются результатом тайных переговоров, состоявшихся на саммите лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже.

"Пять украинских компаний заключили соглашения о поставках газа из РФ на украинский рынок", - заявил председатель партии, экс-президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 22 декабря, ссылаясь на украинские и российские СМИ. Подобные контракты с "Газпромом" являются политическими, а не коммерческими, подчеркнул он в интервью телеканалу "Украина".

Президент России Владимир Путин "продает газ пятой колонне со значительной скидкой", а доходы могут использоваться "для подрыва основ украинской государственности", отметил Порошенко. Речь идет о национальной безопасности, считает прежний глава государства.

Экс-президент обвинил нынешние власти Украины в переходе "красных линий".

По его словам, "Европейская солидарность" потребует незамедлительно созвать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в связи с ситуацией.

Ранее глава секретариата европейского Энергетического сообщества (ЭС) Янез Копач заявил, что Украине следовало бы возобновить прямые поставки газа, электроэнергии и угля из России. Такое мнение он высказал 16 декабря, в ходе презентации в Верховной раде отчета о выполнении Украиной обязательств перед ЭС о внедрении европейских стандартов. В то же время, он предупредил о необходимости сбалансированного объема и безопасности этих поставок для внутренних украинских производителей.

Москва и Киев 20 декабря на встрече за закрытыми дверьми в Беларуси подписали протокол договоренностей о дальнейшем транзите газа через Украину. Сделка была заключена сроком на пять лет.

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