Власти хотят изменить законодательство, чтобы позволить продавать этот продукт за границу

Власти хотят изменить законодательство, чтобы позволить продавать этот продукт за границу, сообщает " ВВС Украина ".

Ранее это уже сделали Канада и Нидерланды. Уругвай и Израиль также объявили о подобных планах.

Министр здравоохранения Грег Хант заявил, что изменения пойдут на пользу не только предпринимателям, но и пациентам внутри страны. Австралия легализовала употребление медицинского каннабиса в 2016 году. Но использовать его в рекреационных целях незаконно.

"Наша цель очень четкая: дать австралийским фермерам и производителям лучшие возможности стать главными экспортерами медицинского каннабиса в мире", - сказал господин Хант.

Соответствующие изменения в законы должен одобрить парламент. Это может произойти уже в феврале, если власть получит поддержку лейбористской оппозиции. По данным СМИ, правительство расширит перечень продуктов, которые можно изготавливать, в частности масла, пластыри, спреи, леденцы и таблетки.

Чиновник говорит, что нововведение пойдет на пользу местным производителям и пациентам.

Отметим, по подсчетам американской консультационной компании Grand View Research, глобальный рынок медицинского каннабиса в 2025 году может достичь 55 млрд долларов.

На этой неделе Калифорния легализовала употребление каннабиса в рекреационных целях.