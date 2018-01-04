Погода, Новости, загрузка...
Налоговая обыскала офис "Киевстара" и изъяла документы в рамках расследования производства о неуплате 2,4 млрд налогов
04.01.2018 20:32

Налоговая обыскала офис "Киевстара" и изъяла документы в рамках расследования производства о неуплате 2,4 млрд налогов

Налоговая обыскала офис "Киевстара" и изъяла документы в рамках расследования производства о неуплате 2,4 млрд налогов

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины провели обыск в офисных помещениях мобильного оператора "Киевстар" в рамках расследования уголовного производства по факту неуплаты компанией около 2,4млрд грн налогов, сообщила пресс-секретарь ГФС Наталия Непряхина.

В четверг вечером на своей странице в соцсети Фейсбук Н.Непряхина написала, что обыск проводился с целью "обнаружения и изъятия документов, имеющих объективное значение в уголовном производстве".

При этом она отметила, что данное мероприятие проводилось во исполнение постановления следственного судьи от 3 января 2018 года, вынесенного по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства следователя, согласованного процессуальным руководителем прокурором Генеральной прокуратуры Украины".

"Во время проведения обыска в соответствии с изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс применялась видеозапись", - добавила пресс-секретарь ГФС.

Ранее 4 января президент мобильного оператора "Киевстар" Петр Чернышов сообщил, что представители налоговой полиции провели обыск в офисе компании. "Сегодня утром к нам в главный офис пришло около трех десятков налоговых полицейских. Проникли через охрану всей вот такой бригадой, просто раздвинув наш турникет, и предъявили нам постановление Шевченковского районного суда Киева о разрешении провести обыск нашего офиса. Что же они ищут в таком большом составе? Три договора, заключенных очень давно еще прошлым руководством компании и уже прекративших действие, и пару десятков дополнительных документов к ним", - написал он на своей странице в сети Facebook.

П.Чернышов напомнил, что уже почти 2 года идет суд между "Киевстаром" и ГФС Украины, которая считает, что "Киевстар" недоплатил рекордную сумму – почти 1,5 млрд грн в бюджет Украины. "Мы считаем, что это дело придумано, так как компания всегда исправно и в полном объеме перечисляет все налоги и сборы в бюджет страны. Не зря нас регулярно называют налогоплательщиком номер один в отрасли связи и одним из крупнейших налогоплательщиков страны. За 20 лет работы "Киевстар" уплатил в казну 52 млрд грн различных налогов и сборов", - заявил президент "Киевстара".

Он также напомнил, что компания никогда не отказывалась предоставлять документы и предоставила суду целый грузовик доказательств. "Однако, как видимо, суд посчитал это недостаточным и 26 декабря 2017 года, ничего нам не сказав, дал налоговым инспекторам согласие на обыск и изъятие документов", - сообщил П.Чернышов.

Он также подчеркнул, что компания "Киевстар" продолжает работу в нормальном режиме.

"Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи, обслуживавший по состоянию на конец третьего квартала 2017 года около 26,4 млн абонентов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Комментарии   

 
0 #1 Сергей 03.01.2015 22:33
а зачем врать?) а как же второй закон, "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины" (опубликован в газете "Голос Украины" от 31.12.2014 № 254), которым и предусмотрена отмена широкого круга льгот и выплат отдельным категориям лиц:<£$%&£$%& />народных депутатов Украины, членов Кабинета Министров Украины, прокуроров, работников государственных органов (кроме Национального антикоррупционн ого бюро и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции) и других бюджетных учреждений, работников Национального банка Украины, судейского вознаграждения ограничиваются 7 размерами минимальной заработной платы, а при сокращении численности работников – 10 размерами минимальной заработной платы (выплата пособий по временной нетрудоспособно сти, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытов ых вопросов и оплата времени ежегодного отпуска не учитываются в указанном максимальном размере)
Цитировать
 