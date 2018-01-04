Спортивный директор "Шальке" Аксель Шустер заявил, что гельзенкирхенский клуб не намерен отпускать украинского вингера Евгения Коноплянку, сообщает со ссылкой на Bild. "Мы не откажемся от Коноплянки", - подчеркнул Шустер. Примечательно, что ранее Bild опубликовал информацию о возможном переходе Коноплянки в состав "Шахтера" из-за возможеного перехода к "кобальтовым" по арендному контракту игрока "Ювентуса" Марко пьяца. Заметим, что "горняки" рассматривали вариант с Коноплянкой в ​​случае продажи в зимнее трансферное окно Бернарда. Добавим также, в активе футболиста сборной Украины 18 проведенных поединков в нынешнем сезоне при 3 голах и 4 результативных передачах. Напомним, Коноплянка догнал Ярмоленко в рейтинге игроков Бундеслиги. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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