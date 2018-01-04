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В "Шальке" опровергли возможен переход Коноплянки в "Шахтер"
04.01.2018 20:35

Спортивный директор "Шальке" Аксель Шустер заявил, что гельзенкирхенский клуб не намерен отпускать украинского вингера Евгения Коноплянку, сообщает со ссылкой на Bild.

"Мы не откажемся от Коноплянки", - подчеркнул Шустер.

Примечательно, что ранее Bild опубликовал информацию о возможном переходе Коноплянки в состав "Шахтера" из-за возможеного перехода к "кобальтовым" по арендному контракту игрока "Ювентуса" Марко пьяца.

Заметим, что "горняки" рассматривали вариант с Коноплянкой в ​​случае продажи в зимнее трансферное окно Бернарда.

Добавим также, в активе футболиста сборной Украины 18 проведенных поединков в нынешнем сезоне при 3 голах и 4 результативных передачах.

Напомним, Коноплянка догнал Ярмоленко в рейтинге игроков Бундеслиги.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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