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Путин сегодня откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, которого "нет"
23.12.2019 09:23

Президент России Владимир Путин планирует открыть железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, который соединит Россию с аннексированным полуостровом. Железнодорожная часть Крымского моста готова к приему первых поездов. Об этом сообщает ТАСС.

Путин сегодня откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, которого "нет"

По словам начальника Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрата Турсунбекова, строительство Крымского моста завершено.

 

"Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено дозволение на ввод в эксплуатацию, и, соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов", - сообщил Турсунбеков.

Он назвал запуск сообщения по железнодорожной части моста подарком к Новому году.

"Мы считаем, что это своеобразный дар для жителей полуострова и материка.

 

Люди теперь в канун новогоднего праздника могут планировать путешествие и на Новый год, и на следующий год", - сказал Турсунбеков.

 

Он также уточнил, что надежность всех конструкций транспортного перехода подтверждена и документально зафиксирована.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого займет 33 часа.

При этом сам президент РФ Владимир Путин станет одним из первых пассажиров поезда на Крым.

 

 

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