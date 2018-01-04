Совет судей Украины на ближайшем заседании 12 января 2018 года обсудит последние резонансные с судьями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы органов судейского самоуправления, передает со ссылкой на .

В частности, в совете напомнили о с участием судьи Васильковского горрайонного суда Сергея Корниенко, в результате которого погиб человек, а также об аварии на Житомирской трассе в , в совершении которого подозревается судья Киево-Святошинского суда Дмитрий Усатов.

"И, если первый случай можно расценивать как совпадение трагических обстоятельств, то второй свидетельствует о наличии серьезной проблемы со злоупотреблением алкоголем судьей и управлением автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На ближайшем заседании Советом судей Украины будет проведено тщательное изучение ситуации с последующим реагированием в соответствии с законами Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция открыла дело по факту с участием судьи Дмитрия Усатова. Специальный прибор показал у предполагаемого виновника аварии концентрацию алкоголя в 1,52 промилле.

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