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В Киеве ночью горело общежитие НАУ: 350 человек эвакуировали
23.12.2019 09:37
В Киеве произошел пожар в общежитии НАУ: эвакуировали 350 человек Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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