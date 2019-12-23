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В Киеве ночью горело общежитие НАУ: 350 человек эвакуировали
23.12.2019 09:37
В Киеве произошел пожар в общежитии НАУ: эвакуировали 350 человек
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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