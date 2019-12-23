«Атлант» расправил плечи

Переход Арсена Авакова в «зеленый лагерь» состоялся еще весной. Мы не знаем, отдавал ли Петр Порошенко какие-то указания главе МВД по «обеспечению» результатов выборов в том смысле, как это понимали некоторые его предшественники, но факт в том, что Петра Алексеевича после первого тура все равно уже было политически не спасти. И Аваков, поняв это, решил спасать себя.

Для этого у него было более чем довольно возможностей и стартовых позиций: контроль на Нацгвардией, полицией и самой «громкой» частью национал-патриотических активистов, всегда готовых активизировать или слить любые протесты, плюс «папочки» на многих деятелей, которые можно было преподнести неопытному «без пяти минут» президенту Зеленскому как дорогой трофей и ресурс.

И Авакову действительно не составило труда сделать восхождение Зеленского на пост главы государства беспроблемным. Никаких эксцессов не вызвали и роспуск Рады, и парламентские выборы. К концу лета Арсен Борисович успешно выполнил первую часть своей миссии – «сохранил» себя в правительстве.

«В своей нужности Аваков сумел убедить окружение Зеленского с самого начала. Образ человека, благодаря которому выборы прошли честно, был сформирован еще в апреле. И он сумел воспользоваться этим достижением, трансформировав его сначала в чувство благодарности, а потом и в доверие окружения Зеленского и самого Зеленского, тем более, что там существует потребность в противовесе главном бенефициару победы - Коломойскому», - указывает политолог Дмитрий Левусь.

Сохранение Авакова в правительстве изначально вызвало непринятие у значительной части общества

Осенью Аваков выиграл первый «бой» уже с амбициями новой власти, «отбив» попытки Зеленского переподчинить себе Нацгвардию. Более того – по ходу работы правительства Алексея Гончарука быстро выяснилось, что опыт, связи и компромат, имеющиеся у Авакова, делают его самым незаменимым чиновником во всех сферах, кроме, пожалуй, банковского дела и дипломатии. На фоне неугасающих претензий Игоря Коломойского, а также скандальной активности Андрея Богдана, он тем более стал восприниматься как некий «полюс равновесия».

Авакову, нужно заместить, здорово «подфартил» факт существенного ослабления позиций СБУ, «потерявшейся» при абсолютно неопытном в делах спецслужбистских Игоре Баканове. Сотрясаемая кадровыми перестановками, отбивающаяся от постоянных попыток ликвидации управления «К» (по борьбе с коррупцией), и, что самое главное, не пользующаяся особым доверием Зеленского (следует тут вспомнить и конфликт Баканова с Богданом, который произошел чуть ли не на глазах президента), Служба Безопасности явно перестала традиционно соперничать с МВД. В этих условиях Аваков не только стал самым влиятельным силовиком в стране, но и «расправил крылья», ощутив себя способным на нечто большее, чем просто руководство могучим министерством.

Первым показателем возросшего влияния Авакова стало его появление на саммите Нормандской четверки в Париже. Удивляя там и российскую сторону, и западную, министр внутренних дел Украины блистал и феерил, раздавая направо и налево комментарии, а затем дополняя и развивая свои тезисы во время участия в нескольких ток-шоу уже после возвращения из Франции. При этом Аваков выступал защитником Зеленского, уверяя, что тот не отступил ни от каких «красных линий» на встрече с Путиным. В ответ гарант продемонстрировал более чем высокое доверие к Авакову, активно поучаствовав в брифинге, посвященном раскрытию убийства Павла Шеремета. После этого влияние Арсена Борисовича на президента и ситуацию в стране, похоже, стало заоблачным. Во всяком случае, такова картинка, которую видит общество, и которую стремится создать он сам.

«Дело Шеремета» как «катапульта» для Авакова

«Аваков - более чем самостоятельный игрок, притом игрок с большим желанием власти, и с готовностью к различным альянсам, - указывает знаток Центра внешнеполитических исследований OPAD им. Никанорова Николай Марченко, - Его цель - максимальное политическое влияние. Это то, к чему он шел годами. Теперь, по мнению самого Авакова, пришел его звездный час, и он показывает, на что способен».





При Зеленском влияние Авакова вышло на новый уровень

Правда, активировал свои амбиции Аваков очень рискованным образом: дело Шеремета, выбранное им как «трамплин» для прыжка на новый уровень влиятельности, и, заодно, как угроза всем несогласным, может, в итоге, как возвысить его, так и похоронить его карьеру вообще.

Само по себе раскрытие этого дела выглядит странным и предвзятым по трем причинам: репутации и роду деятельности подозреваемых, многочисленным «косякам» следствия, видимым уже сейчас даже не экспертам, и отсутствием понятной мотивации для совершения именно этого преступления именно этими людьми. Потому что действительно принимать ставшую мемом формулировку про «культивирование величия арийской расы» - невозможно.

«Аваков должен учитывать ценностную специфику нынешней «зеленой» команды, во многом ориентирующуюся, прежде всего, на скорый и яркий результат. В силу этого, в вопросе многоуровневого (исполнители-заказчики) раскрытия убийства Шеремета команда Авакова попала в заданный подходами Зеленского цейтнот – необходимость до Нового года предоставить внешне презентабельный результат, - указывает политолог Алексей Полтораков, - Как видится, это дело было несколько искусственно «навязано» Нацполиции, т.к. подобные дела с четким политическим привкусом - скорее прерогатива СБУ. Потому-то команде Авакова пришлось во многом импровизировать, невольно втягивая в подобную импровизацию и Зеленского, тяготеющего ко внешней эффектности».

Аналогичные идеи высказывает и политический знаток Игорь Скрыпник. «Как бы Аваков не относился к Зеленскому, как к начальнику, он вынужден идти в русле требований последнего. А тот потребовал раскрыть что-то громкое до конца года - причем, ему все равно, что дело Гандзюк, что Шеремета. Т.к. в первом деле «засветились», в т.ч. и спонсоры кампании Зеленского, Аваков предпочел «раскрыть» второй «висяк» - еще более громкий и давний. Но итог получился, мягко говоря, странным».





Аваков на брифинге, посвященном раскрытию убийства Шеремета

Отметим, что количество «косяков» и нестыковок в деле Шеремета способно обрушить его уже на первых судебных заседаниях. Естественно, если государство не будет заинтересовано любой ценой посадить обвиняемых, пользуясь неприкрыто авторитарными методами. Но, в таком случае, процесс будет настолько скандальным, что с репутацией демократического государства Украине придется попрощаться – в первую очередь, в глазах западных партнеров, для которых все, что связано с судебными процедурами и приговорами – объект более чем «священного» внимания. Уже сейчас видно откровенное игнорирование прав подозреваемых и нарушение процедур разбирательства. И дальше таких эксцессов может быть больше. Понимает ли Аваков риски продолжения процесса в таком же духе, да еще и активно вовлекая в это Зеленского?

Объяснений столь ярому рвению министра и его подчиненных может быть два, и оба они не характеризуют Авакова положительным образом. Первое состоит в том, что Аваков действительно насколько сделал ставку на раскрытие дела Шеремета как на доказательство своей эффективности и «грозности», что откровенно «чихать хотел» и на неувязки в деле, и на недовольство и недоумение как украинского общества, так и Запада. Более того – втянув в это дело и президента, и генпрокурора, Аваков может быть уверен в том, что ему не дадут пасть, а делу развалиться - хотя бы в силу того, что и Зеленский, и Рябошапка теперь, по факту, его «подельники».

«Авакову, видимо, все-таки удалось убедить президента, что дело действительно раскрыто, и его совершили ужасные и аморальные бандиты и бандитки из неподконтрольных власти «фашистов», прикрывавшиеся благородными занятиями. А Зеленский правых боится, это факт», - отмечает Игорь Скрыпник.

Второе объяснение касается персональной ненависти к этим людям, которое по каким-то причинам испытывает Аваков. Ведь они относятся к той части национал-патриотов, которая никак не ориентирована на Авакова. Пока что никаких обоснованных предположений на этот счет не сделано, но если верить тому, что следователи МВД действительно прослушали огромное количество трафика телефонных переговоров, они вполне могли услышать нечто нелестное о своем шефе из уст подозреваемых, которые, как мы уже поняли, явно не лезут за словом в карман. Возможно и совсем конспирологическое предположение: они отказались стать осведомителями МВД, и теперь их за это наказывают. Конечно, доказательства этому вряд ли появятся – разве что сами Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и Андрей Артеменко не начнут говорить нечто подобное, придав процессу новый сандальный поворот.

И это - вся мотивация? Фото - cкрин прямого эфира hromadske.ua с брифинга

«Особенно неясный момент - с мотивацией убийства, а ведь в ней и кроется корень только, – указывает Игорь Скрыпник, - Зачем указанным лицам было убивать оппозиционного белорусско-российского журналиста-эмигранта, критиковавшего Путина? Это же не Бузина или не какой-то деятель из пула Медведчука. Пытаются, вроде бы, закинуть намеки, что Шеремет, мол, писал про финансирование правых. Но как раз тут нет никаких доказательств, кроме одиночных фраз в соцсетях. Да и кто в Украине начал финансировать правых с 2014 года – не сам ли Аваков? И Коломойский финансировал, кстати говоря. Так что тут есть, над чем подумать, и кто может заметать следы».

Как бы там ни было, Аваков явно сделал ставку на раскрытие этого резонансного дела, во-многом поставив свои репутацию и карьеру в зависимость от него. Но каковы подлинные цели его резко усилившейся активности? Их может быть три – своего рода программа-минимум, программа «среднего уровня» и программа-максимум.

Аваков развил бурную деятельность, чтобы не потерять должность

Сопровождение Аваковым Зеленского в Париж и внезапный брифинг по раскрытию дела Шеремета, похоже, связаны между собой не только хронологически, но и мотивационно. Глава МВД явно знает или предполагает, что существуют некие сроки и/или условия, при наступлении которых в отставку может быть отправлен либо он лично (напомним, что в самом конце августа глава фракции «Слуги Народа» Давид Арахамия говорил о «шести месяцах» лично для Авакова, оставленного в должности «под персональную ответственность президента»), либо все правительство. К слову, если Зеленский действительно хотел или хочет «тихо» избавиться от фигуры Авакова, ему проще сделать это «в пакете» со всем правительством Гончарука. А если, как утверждают в СМИ и на просторах блогосферы, «часом Х» для Кабмина являются январь-февраль 2020 года, то Аваков целиком логично начал публичную активизацию своей деятельности именно сейчас.

Тем более, что череда скандальных законов, начиная с закона о земле, и внешнеполитическая канва переговоров по Донбассу, держащая в тонусе национал-патриотический фланг общественности, создают тот необходимый фон, на котором Арсену Борисовичу удобно показать, на что он способен.

Зеленский «вписался» за своего министра внутренних дел, выступив на пресловутом брифинге

По итогам активности Авакова последних недель сложилась следующая ситуация: Зеленский, судя по всему, либо всецело доверился своему министру МВД, либо же стал объектом умелой манипуляции со стороны последнего. И это с учетом того, что Аваков, в отличие от «100-процентного» генпрокурора Руслана Рябошапки, никогда не являлся «человеком Зеленского».

«Привлечение в роли подозреваемых к «делу Шеремета» именно волонтеров и добровольцев как раз является свидетельством доверия Зеленского к Авакову: ему поручают разобраться с тем, что непонятно и потенциально опасно для президента, - указывает Дмитрий Левусь, - Свидетельством этого является «эпическая» привязка к делу Маруси Зверобой, что выглядит явным перебором. И поход президента на брифинг – как раз подтверждение этого тезиса: он доверяет и доверился Авакову».

«Аваков играет и с Зеленским, и с правыми. И пока что ситуация показывает, что это ему удается, - уверен Николай Марченко, - Главным политическим бенефициаром от недавних протестов по Радой является тоже он – дескать, смотрите, я могу как инициировать протесты, так и погасить их, все в моих руках. Тем самым он показывает Зеленскому, что является его незаменимой опорой, и заодно откровенно намекает, что, в случае угрозы отставки, может начать дестабилизацию ситуации – собственно, ровно то, в чем обвиняют сейчас фигурантов дела по убийству Шеремета».

Так что если отставка Авакову и грозила, теперь ситуация изменилась. И сам он вправе думать, что вывел себя из-под удара, даже если окажется, что дело предполагаемых убийц Шеремета развалится в суде. Ведь доклад о раскрытии преступления делал не сам Аваков, а его заместитель, начальник уголовной полиции Евгений Коваль – один из тех, кого потенциально прочили на замену Авакову. Так что, в случае чего, на этого замминистра и падут все шишки. Хотя всем, начиная с Зеленского, понятно, что на самом деле исключительно глава МВД несет ответственность за объявление итогов расследования. И если дело все же развалится, гаранту нужно будет спасать свою репутацию – и в таком случае, Аваков наверняка громко вылетит с должности как «утративший доверие».

Если дело предполагаемых убийц Шеремета развалится в суде, оно по скандальности затмит дело Гонгадзе

Но и в случае успешного для Авакова завершения этого скандального дела полноценная реализация его амбиций не гарантирована: Зеленскому ничто не мешает, объявив Арсену Борисовичу «большую благодарность», снова отдалить от себя, опасаясь излишнего усиления.

Аваков как теневой премьер. Сам или в тандеме с… Яценюком?

Версия о том, что министр внутренних дел собрался рулить страной неформально, не занимая премьерского поста, очень вероятна. Возможно, она не столь щекочет амбиции Авакова, как полноценное премьерство, но имеет и для него, и для других игроков, свои преимущества.

«Аваков – серьезный и опытный политический игрок, ориентирующийся, в отличие от Зеленского, прежде всего, на долгосрочную перспективу, - отмечает Алексей Полтораков, - Иначе он не смог бы удержаться на своем крайне небеспроблемном посту при двух президентах и трех премьерах».

Оставаясь на своем нынешнем посту, но максимально усилив влияние, Аваков не только исключает до конца каденции Зеленского угрозу своей отставки, но и получает полноценную возможность контролировать другие центры силы и влиятельных персон в Украине, оставаясь при этом, формально, только лишь одним из министров, «верным слугой гаранта».

Парадоксально, но с позиции министра Аваков может рулить и «дергать за ниточки» намного сильнее и эффективнее, чем с возможной премьерской. Пользуясь доверием Зеленского, он может начать теснить как группу «квартальцев», так и ослабить влияние Коломойского, создав последнему проблемы, если тот начнет давить на Зеленского с помощью каких-то силовых акций – забастовок, митингов и т.д.

«В принципе, ничего необычного и непривычного, если учитывать повадки и методы, типичные для системы МВД, Аваков не делает и делать не будет, - указывает Игорь Скрыпник, - Это и «миксование» провокаторов, действительных протестующих и используемых «втемную» идейных бойцов на митингах, это и дела с кучей «косяков», выдаваемые за триумф следственной работы, это и попытка расколоть и ослабить неподконтрольные ему лично протестные движения».





В руках Авакова - очень большой силовой ресурс, в т.ч. из парамилитарных организаций

Зеленский же, оставляя Авакова на нынешнем посту и пытаясь решать с его помощью проблему протестных акций, создает себе спокойный и предсказуемый фон правления, где все митинги и акции курируются его верным министром. Это позволит гаранту, несмотря на провалы на экономическом фронте или во внешнеполитической деятельности, оставаться уверенным в том, что, полиция, Нацгвардия и контролируемые Аваковым правые не только не пойдут его свергать, а еще и защитят от иных желающих устроить «третий Майдан».

«Мне кажется, команда Зеленского вполне понимает, что в случае «выхода из игры» такого не боящегося жестких сценариев политического тяжеловеса, как Аваков, удержать общеполитическую ситуацию, и, прежде всего, праворадикалов, под контролем, будет исключительно сложно», - считает Алексей Полтораков.

«По моему мнению, нынешняя активность Авакова, в т.ч. и «дело Шеремета», означает, что он сейчас чувствует себя очень уверенно и готовит улучшение своих позиций, - уточняет Дмитрий Левусь, - Речь идет о желании получить контроль над должностью премьер-министра. Здесь уже возможны варианты: или Аваков сам становится премьером, или выдвигает на эту должность аффилированного с ним политика. И фигура Яценюка не кажется при этом невозможной».

Яценюка знаток упомянул не так просто – тот, как раз, может составить с Аваковым «идеальный тандем» (двух Арсениев) по управлению страной, будучи вполне компетентен в экономических и банковских вопросах и имея обширные связи в мировой элите, в т.ч. во фракции Демпартии США, которая готовится перехватить власть у Трампа. «Под Яценюка» точно дадут кредит МВФ, и дыру в 50 млрд грн, созданную «умелым администрированием» Гончарука, он, наверняка, закроет, и от претензий Коломойского выставит защитный барьер. Проблема с возвращением «Народного Фронта» во власть все та же, что и в прочих случаях политической конкуренции – позиция Зеленского, понимающего, что в таком случае он станет только лишь «говорящей головой», а кроме того, вряд ли желающего терять свой рейтинг из-за возвращения во власть Яценюка, столь же непопулярного, как и Порошенко.

Арсен и Арсений: снова вместе, снова рядом?

Кроме того, сценарий «теневого Авакова» (с Яценюком или без него) может не учитывать степень возможных амбиций самого Арсена Борисовича.

Аваков как премьер. Насколько выполнима задача?

Если Аваков официально занимает пост премьера, он, тем самым, берет на себя всю полноту ответственности за состояние дел в стране. Действительно ли он готов к этому? Какими методами он собирается решать, прежде только, экономические вопросы, которые откровенно «заваливает» правительство Гончарука? Неизбежно возникает вопрос о пределах компетенции Авакова.

Конечно, в силу сурового опыта бизнесмена 1990-2000-х годов и не менее ценного опыта, приобретенного на посту министра внутренних дел, а также с силу доступа к инсайдерской информации, Аваков видится более подготовленным к любой серьезной должности, чем «соросовский выпускник» Гончарук. Более того – сам глава МВД может действительно видеть себя эдаким наследником стиля управления в духе Кучмы, Януковича или Лукашенко – когда руганью по селектору и угрозами всех посадить «уже сегодня» решаются, вроде бы, любые проблемы.

Он также может быть искренне уверен, что является приемлемым кандидатом для западных партнеров и, если нужно, сможет сманипулировать тамошним мнением, разыграв несколько таких же сценок, что и для «внутреннего употребления»: для «голубей» будет показан «оскал правых радикалов», с которыми он эффективно борется, для «ястребов» – лицо решительного силовика, не поступающегося «красными линиями» и готового взять на себя решение проблем с тем же Донбассом.

«Нужно учитывать, что «в запасе» у Авакова имеется предварительно отработанный план регулирования конфликта на Донбассе, где подведомственные ему силы (прежде всего, Нацгвардия) играют ключевую роль, - указывает Алексей Полтораков, - И, как показывает озвученная им позиция по вопросу патрулирования «серой зоны», МВД находится в достаточной готовности к началу этого процесса. Но нерешенные проблемы ОРДЛО сейчас лежат в политико-правовой плоскости (в частности, вопросы амнистии и т.п.), которая является прерогатива команды президента, занимающей, скорее, выжидательную позицию».





Он настаивает, что готов к патрулированию ОРДЛО. Но вопрос решается на более высоком уровне

Что мешает Авакову стать премьером?

Рассмотрим теперь недостатки Авакова, как потенциального премьера, и проблемы, которые могут стать на пути его максимального возвышения.

Первая проблема – это «профессиональный перекос» в сторону силовых решений и интриг вместо решений технократических, обусловленных просчетом экономических и политических рисков. Аваков, по большому счету, не хозяйственник и не менеджер, а силовик. А это не совсем то, что нужно стране, находящейся перед угрозой очередного экономического кризиса.

Вторая проблема Авакова – его отношения с Коломойским. Здесь есть два, прямо противоположных, аспекта. С одной стороны, олигарх, чьи требования и идеи являются, с точки зрения тех же западных кураторов Украины, одной из главных проблем эпохи Зеленского, высказывался об Авакове позитивно, назвав его «фундаментом стабильности в стране» (ну чем не Геращенко с его «гарантом Конституции»?) И у западной элиты нет уверенности, что при возможном премьерстве Авакова Коломойский, наконец-то, не сможет реализовать свои планы.

С другой стороны, самому Коломойскому Аваков может быть не выгоден на посту премьера. Игорь Валерьевич отлично знает, что в политике, особенно на таких высотах, никто никому не то что не друг, но даже не долговременный союзник. Он и Аваков непременно начнут перетягивать влияние во фракции «Слуги Народа», которую Коломойский последние месяцы усиленно переформатировал под себя. У Авакова уже сейчас имеются свои люди не только в СН, но и «Батькивщине» - и число желающих перейти под его покровительство будет, в случае премьерства, в разы больше. Плюс Аваков начнет непременно выстраивать свой кластер влияния в экономике, очень вероятно, забирая себе на «кормление» целые отрасли и становясь полноценным олигархом.

Для России Аваков - человек, ответственный за «разгул нацистов». Поэтому ему вряд ли доверяют в Москве

Третьей проблемой для Авакова является отношение к нему России. Организатор и куратор «нацистских батальонов» (как бы он при этом не начал бороться с неподконтрольной ему частью правых радикалов путем дела Шеремета), не вызывает не то что доверия, но даже минимальных симпатий в Москве. Конечно, мы не знаем, о чем говорили Аваков с Сурковым в Париже, но в силу слишком одиозного для Кремля бэкграунда Аваков для Путина и Медведева неприемлем.

Четверной проблемой для Авакова может стать отношение к нему общества. Он непопулярен во всех его идеологических кластерах – от «ватников» до национал-патриотов (конечно, кроме тех из них, кто на него работает). А если уж пытаться устанавливать в стране некую форму «железного порядка», то нужно опираться не только на страх, но и на доверие. Тем более, при наличии такого конкурента за народную любовь, как сам Зеленский.

И здесь мы подходим к пятой проблеме на пути возможного восхождения Авакова в премьерское кресло. Это – позиция самого Зеленского. Как бы Арсен Борисович не запугивал Владимира Александровича и не стремился показать, кто единственный гарант стабильности в стране – Зеленский уже ощутил вкус власти и не собирается делиться нею ни с кем. И, тем более, он вряд ли захочет своими руками создавать альтернативный центр силы в лице Авакова-премьера.

Потому, если Арсен Борисович и дальше продолжит навязывать гаранту свою повестку, пугая Зеленского проблемами и самому же их разруливая, тот может действительно задуматься, что ему делать с амбициями главы МВД.

И если Зеленский действительно решит, что Аваков ему опасен, то у него есть много возможностей нивелировать влияние Арсена Борисовича. Даже если не рассматривать вариант отставки, то гарант может просто «уйти в игнор», не реагируя на амбиции Авакова, и взаимодействуя с ним только в сфере прямой ответственности последнего. Он может также попытаться с ним договориться, гарантировав, к примеру, должность министра до конца каденции, но при этом попросив не мечтать о премьерстве и не качать лишний раз ситуацию.

Сможет ли Баканов стать альтернативой Авакову, даже если захочет этого?

Кроме того, у Зеленского могут найтись и иные козыри. И самый простой из них – создать с помощью той же СБУ логичный противовес влиянию МВД. Правда, для этого Зеленскому нужно преодолеть свое давнее недоверие к этой организации, перестав вспоминать историю со «Сватами» и прочие «детские обиды». В принципе, ничего нового он в этом случае не придумает - так поступали, руководствуясь принципом «разделяй и властвуй», все его предшественники.

«Аваков вряд ли хочет взять власть открыто. Он понимает, что долго ему не править, в таком случае. А вот стать фактическим теневым главой государства, запугав и подчинив Зеленского, он вполне может планировать, - указывает Игорь Скрыпник, - Но его проблема в том, что в Украине имеются и иные мощные игроки – например, тот же Коломойский, который не слишком хочет видеть еще большее усиление Авакова. Да и «юные орлы» из «зеленой команды» главу МВД, конечно, побаиваются, но «ложиться» под него полностью тоже не готовы».

«Мы все глядим в Наполеоны…»

Все это не отменяет усилий Арсена Борисовича по укреплению своей власти, а только придает ему дополнительный азарт. Тем более, что он - действительно политический «зубр», способный как к прямому силовому давлению на оппонентов, так и к интригам. Возможно, интриги эти не столь тонки и завуалированы, как полагается в классических чиновничьих играх, но ведь и статус главы силового ведомства не предусматривает особой изящности в действиях.

«Аваков, похоже, вообразил себя Наполеоном, Фуше и Берией в одном лице. И с чего бы ему так не думать, если у него в подчинении, действительно, три силовых структуры – полиция, Нацгвардия, по числу приближающаяся к армии, и Нацкорпус вкупе с рядом иных националистических организаций? Да и просто титушек он всегда может подтянуть на любое мероприятие, - указывает Игорь Скрыпник, - А если ты контролируешь и тех, кто протестует, и тех, кто разгоняет - то ты ощущаешь себя кукловодом реальности, и мысли о более высоком предназначении появляются автоматически».

Потому Аваков действует в понятной логике, ведущей его к еще большему укреплению в системе власти. Но - лишь в тактической, краткосрочной перспективе. В стратегической же перспективе падение Авакова видится неизбежным. Даже стать «единственным и неповторимым» между неформальных центров силы у него вряд ли получится – хотя бы из-за наличия таких конкурентов, как Валерий Хорошковский, не говоря уже о рассмотренных выше мотивациях Коломойского. А ведь есть еще и множество иных игроков, не готовых принять главенство Авакова, которые могут начать дружить против него, в т.ч. и путем донесения альтернативной информации до Зеленского.

На данный момент представляется, что дело Шеремета станет самым спорным и опасным фактором, который может как вознести Авакова на новую ступень влияния, так и сбросить с нее. Или же вначале вознести, а потом сбросить.

Чрезмерное и откровенное сосредоточение власти в одних руках в Украине практически никогда не удавалось или не удавалось надолго – даже в часы развитого «кучмизма» и на пике правления «донецких». Потому и Авакову вряд ли суждено стать тем историческим персонажем, который замкнет на себе все нити управления в государстве – непосредственно или через союзного и/или подконтрольного ему премьера. И даже наличие огромного силового ресурса ничего не гарантирует для любого украинского политика, особенно в долгосрочной перспективе. Тем более, в условиях, когда каждый день приносит какой-то новый поворот событий.

Павел Ковалев

Сводка.нет - Новости Украины и Мира