|В Китае обнаружили странный мистический ледяной диск (ВИДЕО)
|04.01.2018 20:38
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Ледяная «сковородка» — редкий природный феномен, встречающийся в холодном климате.
Огромный «мистический» ледяной круг появился на реке Ляо в китайской провинции Ляонин. В сообщении местных СМИ отмечается, что он медленно вращается сам по себе — даже с более чем десятком людей «на борту», информирует svodka.net.
Видео с естественной диковинкой на своей странице в социальной сети Facebook выложило агентство Xinhua. Отмечается, что диаметр этого идеально круглого ледяного круга — около восьми метров.
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