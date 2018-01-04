Ледяная «сковородка» — редкий природный феномен, встречающийся в холодном климате.

Огромный «мистический» ледяной круг появился на реке Ляо в китайской провинции Ляонин. В сообщении местных СМИ отмечается, что он медленно вращается сам по себе — даже с более чем десятком людей «на борту», информирует svodka.net.

Видео с естественной диковинкой на своей странице в социальной сети Facebook выложило агентство Xinhua. Отмечается, что диаметр этого идеально круглого ледяного круга — около восьми метров.

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