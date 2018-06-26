Пышные приемы устраивались в честь Эмомали Рахмона и ранее, и он, отмечает «Ахбор», требовал от чиновников «прекращать эти спектакли».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отчитал чиновников за то, что они сгоняют детей на торжественные церемонии встреч с ним. Он высказал претензии своему помощнику Абдуджабору Рахмону и главе Согдийской области Раджаббою Ахмадзода во время визита в Айнинский район этого региона.

24 июня Рахмон прилетел на вертолете в местечко Кончоч, где находится минеральный рудник, чтобы заложить камень в фундамент строительства предприятия по переработке золота Talco Gold.

«Почему вы слов не понимаете? Сколько раз мне повторять, что во время визитов президента в города и районы республики не надо выводить на улицы мальчиков и девочек? Вы посмотрите, люди трясутся от холода. У вас совесть есть?» – цитирует президента «Ахбор».

Вертолеты с Эмомали Рахмоном и его сопровождающими на борту приземлились в Кончоче в семь часов утра, а представители администрации Согдийской области собрали там мальчиков и девочек уже в четыре часа утра. По словам собеседника «Ахбор», в этой местности даже в полдень прохладно, а ранним утром вообще очень холодно.

Наряду с учащимися местных школ на мероприятие привезли большую группу школьниц из Худжанда, которых около месяца готовили на стадионе Айнинского района к участию в церемонии. По словам одной из школьниц, приказом главы области их на один месяц освободили от занятий для подготовки к участию в церемонии встречи лидера нации. Все это время они тренировались на стадионе и даже сдали здесь экзамены, с этой целью в Айнинский район умышленно привезли их учителей, чтобы они могли принять у учеников экзамены.

По данным издания, сотни школьников из разных населенных пунктов Согдийской области уже собраны в Истаравшане и Канибадаме, где они больше месяца готовятся к церемонии встречи президента. Местных предпринимателей заставляют вносить большие суммы денег на организацию пышных торжеств, в народе эти взносы называют «налог на процветание».

Пышные приемы устраивались в честь Эмомали Рахмона и ранее, и он, отмечает «Ахбор», требовал от чиновников «прекращать эти спектакли».

В сентябре 2017 года при взлете президентского вертолета начальника аэропорта таджикистанского города Хорог Дилдора Максудшоева из-за порыва ветра от лопастей завернуло в ковер и смертельно ударило о камни.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, бессменно возглавляющий страну с 1992 года, в соответствии с действующими нормами Конституции не имел права баллотироваться на новый срок. Однако в мае 2016 года в Таджикистане провели референдум, по итогам которого в основной закон страны были внесены изменения, позволяющие Рахмону баллотироваться неограниченное число раз.

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