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В Польше строители нашли в подвале дома древние монеты
23.12.2019 09:56
В Польше во время реконструкции строители нашли клад из древних монет Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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