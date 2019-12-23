22 декабря в Украине прошли первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов 86 отдельных территориальных общин (ОТО). Также украинцы выбирали сельских, поселковых и городских голов. За сутки в полицию поступило 45 сообщений о нарушении избирательного законодательства. В основном они касались возможной незаконной агитации и фальсификации документов. Все избирательные участки закрылись вовремя.

В Цинтризбиркоме отметили , что на первых выборах ожидалась явка около 380 тысяч избирателей, на дополнительные - более 35 тысяч людей. Для проведения первых выборов территориальными избирательными комиссиями были созданы 1734 территориальные, одномандатные избирательные округа, дополнительных - 139 округа.

"Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 27 декабря 2019 включительно. В свою очередь результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 1 января 2020 года включительно", - напомнили в ЦИК.

Явка на местных выборах 2019

Количество людей колебалось от 4,4% до 54% в течение дня. По состоянию на 15:00 22 декабря лидерами по проголосовавшим были:

Житомирская область (в Старосилецькой сельской ОТО Коростышевского района явка избирателей составила 54%);

Хмельницкая область (в Сахновецкой сельской ОТО Изяславского района - 54%, в Сахновецкой сельской ОТО Староконстантиновского района - 53,3%);

Черниговская область (в Понорницкой поселковой ОТО Крупского района - 53%, в Талалаевской сельской ОТО Нежинского района - 51%, в Сухополовянской сельской ОТО Прилуцкого района - 50%);

Волынская область (в Доросинивской сельской ОТО Рожищенского района - 52%);

Винницкая область (в Махновской сельской ОТО Козятинского района - 50%).

Самая низкая явка была в таких регионах:

Закарпатская область (в Косонской сельской ОТО Береговского района - 14%, в Заречанской сельской ОТО Иршавского района - 19,7%, в Горондовской сельской ОТО Мукачевского района - 17,1%);

Ивано-Франковская область (в Пасичнянской сельской ОТО Надворнянского района - 16,44%);

Харьковская область (в Куриловской сельской ОТО Купянского района - 23,4%).

На сейчас понятно, что выборы в ОТГ для правящего большинства прошли практически провально. Телеграм-каналы "слуг народа" публикуют первые плачевные результаты выборов.

"В целом важность выборов 22,29 декабря не стоит недооценивать ведь: - эти выборы (380 тыс. избирателей – 1,3% от общего количества) станут знаковым показателем реального соотношения сил в украинском политикуме, рейтингов и административных возможностей партий – прелюдией и важнейшим соцопросом в преддверии всеукраинских местных выборов 2020 года – исходя из чего олигархи, местные элиты и популярные персоны будут делать свои ставки на следующий год; - именно местные выборы в значительной мере определяют доступ к бюджетам местного самоуправления (более 300 млрд. грн. на следующий год, результатам земельной реформы (как минимум в части передачи в ОТГ 7-10 млн. га. земель государственной и коммунальной собственности) - необходимостью продолжение децентрализации как одно из ключевых реформ 2020-го года, без которой будет невозможна и административная реформа (ликвидация район, сокращение количества округов и так далее); - получившая монобольшинство на досрочных выборах 21 июля 2019 г., партия «Слуга Народа» рассчитывает на приемлемый для себя результат на этих выборах, в противном случае придется формировать «договорную» систему отношений с местными элитами." - Заявили в Украинском институте анализа и менеджмента политики.

"Ну я же говорил, что ваш "нашекраевец" Корниенко и порАрахамия сливают местные выборы. И для них это тренировка перед следующим большим заплывом. Сначала раскуркурили кого могли на парламентских выборах летом (например моего оппонента Микитася на миллионы вечнозеленых), ответственности за это ноль, все причастные к этому не то что остались в составе парти/фракции, а ещё и поднялись по карьерной лестнице. Теперь слили очень серьёзные по земельному банку и ресурсам новосозданные ОТГ. Дальше план "З" - золотые выборы. Слив местных выборов. Вот только если Арахамия свалит по американскому или грузинскому паспорту (я ж не думаю, что мы его по крышам будем ловить как Саакашвили, но если что будет прикольно, тогда я с попкорном буду смотреть в прямом эфире эту трагикомедию, порАхамия больше похож на Карлсона чем Михо), то Корниенко по зелёному дипломатпаспорту выданному в Раде успеет ли удрать когда начнётся разбор полётов? Как его схватят за бороду тоже будет интересно посмотреть. Или придёт новая Рада, новое правительство и их будут покрывать, как сейчас Порошенко, Давиденко, Приходько, Стерненко и всех к ним причастных? Или они пройдут в "новую" следующую Раду в списке "золотой девятки" партии? Схема рабочая, испытанная и запатентованная Рябошапкой и Богданом. Честно, уже с трудом верится, что Президент не в курсе происходящего. И после пятничной пьянки "слуг народа" за миллионы гривен, на пороге серьезнейшего кризиса в стране, тошнит от этой всей зебанды. И пускай не рассказывают, что хотя кто-то из них заплатил за вход в КВЦ Парковый. Если бы заставили платить, пришла бы одна Тина Кароль. И даже по 2500 гривен с человека хватило бы только на райдер Кароль. Не думаю, что Тина хочет позориться перед украинцами бесплатно. Ибо в будущем её выступление на этой тусовке будет причиной зашквара." - Заявил нардеп Антон Поляков.

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