Теперь запрет не распространяется на Каир

В частности Путин исключил из своего указа от 8 ноября 2015 года "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защиты граждан РФ от преступных и иных противоправных действий" город Каир как место, которое запрещено для регулярных воздушных перевозок из России, - говорится в его указе 4 января , размещенном на официальном портале правовой информации России.

До нынешней поправки приказ полностью запрещал перевозить пассажиров из России в Египет. Теперь запрет не распространяется на Каир. Указ также позволяет турагентствам продавать россиянам путевки на египетские курорты, но с перелетом через Каир.

Документ вступает в силу со дня его подписания.