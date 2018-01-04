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Россиянам разрешили летать в Египет
04.01.2018 20:39
Россиянам разрешили летать в Египет
Теперь запрет не распространяется на Каир
Президент России Владимир Путин снял запрет на перелеты россиян в столицу Египта Каир, который действовал с 8 ноября 2015 года.
Россиянам разрешили летать в Египет Фото: inforesist.org

В частности Путин исключил из своего указа от 8 ноября 2015 года "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защиты граждан РФ от преступных и иных противоправных действий" город Каир как место, которое запрещено для регулярных воздушных перевозок из России, - говорится в его указе 4 января, размещенном на официальном портале правовой информации России.

До нынешней поправки приказ полностью запрещал перевозить пассажиров из России в Египет. Теперь запрет не распространяется на Каир. Указ также позволяет турагентствам продавать россиянам путевки на египетские курорты, но с перелетом через Каир.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Как известно, запрет на авиаперелеты из России в Египет был введен в конце 2015 год после теракта, произошедшего на борту пассажирского лайнера российской авиакомпании "Когалымавиа". Жертвами катастрофы стали 217 пассажиров и семь членов экипажа.

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