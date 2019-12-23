Михаил Подоляк

Истории мелкого и завистливого человека, который предлагает обществу безупречную грязь, упакованную в блестящие фантики...

Порошенко буквально устал сам себя надувать пафосом, с печалью в глазах вкладывать в этот затратный процесс очередную мятую копейку, чтобы в итоге раз за разом попадать в чисто крысиные истории.

Просто прет из человека ум, дальновидность и адекватность...

Ах, сладкий Пётр Алексеевич). Как же все всегда у него предсказуемо.

А весь этот анекдотичный хайп про системную слежку в интимных местах спортивного клуба, который сам Порошенко, по традиции, пафосно везде презентовал как лакшери, и есть его идеальная поведенческая суть.

Его истинное нутро.

Потому что он именно такой - много провинциального жлобства, показательно исчерченное вечной ложью лицо и болезненно примитивное желание следить за каждым.

Даже не ради получения каких-то конкурентных преимуществ, а только потому что человек этот - типичный сплетник, предпочитающий, простите, «бабское» такое перемывание косточек.

Никакого сексизма, говорим строго о «большом политике» и его привычках)...



... Мелочный, жадный, предсказуемый.

Для тех, кто знает лично Порошенко (а не только его лубочную телевизионную картинку), ничего нового в «подглядывающем» разоблачении нет.

Вполне ожидаемо и вполне портретно. Даже не смешно.

Разве что для многих прочих стало чуть более понятно, почему окружение Порошенко всегда состоит из бесхребетного, лицемерного, трусливого и омерзительно-вороватого сообщества.

Потому что этот «шеф» предпочитает не умные беседы, не конкуренцию идей, не исследования и сопоставления, а собрать такой вот «животный» компромат и немножко скабрезно поржать на внутренних посиделках.

Впрочем, и компромат по-порошенковски - это не исследования финансовых аналитиков, не детективные профессиональные досье, а строго изучение чужих «грязные и вонючих носков»).

Так что все по делу.

Имея пять лет монопольную власть, в том числе над разведкой и контрразведкой, Порошенко так и не смог разобраться, кто и как обворовывает страну. Но очень много собрал данных о... разговорах собственных посетителей в собственных клубных раздевалках)...



... Шире. О нас.

Разумеется, человек слаб и потому многим из нас хочется иметь под рукой такой себе спасительный «миф о большом человеке, который профессионален, реально хочет менять страну и соткан буквально из добродетелей».

Однако Порошенко это совсем не про большие идеи, справедливость, правдивость, современную конкуренцию и политическую солидность.

Он - это строго про трусливое и похотливое подглядывание в замочную скважину.

Чтобы потом поторговать этим.

Он - это также и про любые профиты для себя лично. Только для себя. Любой ценой.

И плевать он хотел на мораль и эффективность...

А потому до сих пор выраженная в некоторых наших гражданах «зависимость от Порошенко», вернее, наивная вера в этого «рыцаря в грязных доспехах» - истинный знак продолжающегося психического расстройства)...