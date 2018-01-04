В результате пожара на обувной фабрике в России погибло 10 человек. Происшествие случилось в поселке Чернореченске Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На фабрике работало около 30 людей, все они — мигранты.

Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ в Новосибирской области сообщает, что пламя охватило площадь размером в 2 тысячи квадратных метров, где изготавливали и хранили обувь и материалы для ее изготовления. Было возбуждено уголовное дело из-за пренебрежения правилами безопасности, что привело к гибели людей.

Генконсульство Китая сообщило, что в результате пожара на обувной фабрике погибло 7 граждан КНР, и еще один пострадал.

Вероятной причиной случившегося может быть замыкание проводки.

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