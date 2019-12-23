Пристайко надеется на еще одно разведение сил до следующей нормандской встречи - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Пристайко надеется на еще одно разведение сил до следующей нормандской встречи
23.12.2019 10:34
Пристайко рассказал о новом разведении сил
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
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