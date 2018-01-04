Лишь несколько самолетов смогли ввести в строй.

В Сети появились фотографии поврежденных от минометного обстрела самолетов на российской авиабазе в Хмеймиме в Сирии. Ранее в Минобороны РФ отмечали, что информация об уничтожении самолетов — фейк, информирует svodka.net.

«Все же пострадала техника. Предварительно шесть Су-24, один Су-35С, один Ан-72, один Ан-30 шпион, один Ми-8. Два Су-24 и Су-35С ввели в действие», — говорится в сообщении varlamov.ru.

Таким образом, информация издания «КоммерсантЪ» о повреждении или уничтожении на авиабазе российских самолетов подтвердилась, несмотря на заявления Минобороны, где называют информацию фейковой.

Как сообщается в Twitter на странице блогера Филиппа Киреева, соответствующие снимки опубликовал в соцсети «ВКонтакте» российский военный журналист Роман Сапоньков, побывавший в командировке в Сирии.

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«Самолеты не пострадали, говорили они. «Коммерсант» вбросил фейк, говорили они», — прокомментировал снимки Киреев.

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Напомним, накануне в СМИ, которые сослались на неназванные военно-дипломатические источники, появилась информация о том, что в результате минометной атаки 31 декабря на российскую авиабазу в Хмеймиме были уничтожены семь самолетов и убиты двое летчиков. Также пострадали более десяти военнослужащих.

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