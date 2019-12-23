|Лавров пообещал помочь Зеленскому
|23.12.2019 10:35
|
Страна-агрессор Россия будет побуждать боевиков из террористических организаций ДНР/ЛНР выполнять решения минской Трехсторонней контактной группы.(function() })();
Об этом в эфире российского Первого канала заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Мы будем готовы в той степени, в которой мы можем, стараться ему (президенту Владимиру Зеленскому, - ред.) помочь, в частности будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в Контактной группе по предложению нормандского формата будут согласовываться», – сказал он.
Поделитесь статьей с друзьями