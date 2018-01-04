По словам президента "Киевстара" Петра Чернышова, в главный офис компании пришло около 30 сотрудников налоговой милиции, которые искали три заключенных предыдущим руководством договора и пару десятков дополнительных документов к ним. "Киевстар" подозревают в неуплате налогов Фото: Kyivstar / Facebook "Сегодня утром к нам в главный офис пришло около трех десятков налоговых полицейских. Проникли через охрану всей вот такой бригадой, просто раздвинув наш турникет, и предъявили нам постановление Шевченковского районного суда города Киева о разрешении провести обыск нашего офиса. В их составе пришли сразу четыре налоговых майора! Что же они ищут в таком большом составе? Три договора, заключенных очень давно еще прошлым руководством компании и уже прекративших действие, и пару десятков дополнительных документов к ним. Напоминаю, у нас уже почти два года идет суд с ГФС Украины, которая считает, что "Киевстар" недоплатил рекордную сумму – почти 1,5 млрд грн! в бюджет Украины", – объяснил Чернышов.В компании считают, "что это дело придумано, так как компания всегда исправно и в полном объеме перечисляет все налоги и сборы в бюджет страны", добавил он."Не зря нас регулярно называют налогоплательщиком №1 в отрасли связи и одним из самых крупнейших налогоплательщиков страны (издание "Вестник.Рейтинг", которое, кстати, выходит при поддержке ГФС). Помилуйте, за 20 лет работы "Киевстар" уплатил в казну 52 млрд грн различных налогов и сборов", – заявил президент компании.По его словам, в "Киевстаре" никогда не отказывались предоставлять документы и отвезли в суд "целый грузовик" доказательств.Чернышов выразил удивление, что "почти тридцать человек оторваны от серьезной работы по раскрытию важных налоговых преступлений", чтобы изъять у одного из самых больших налогоплательщиков Украины несколько старых договоров.Он добавил, что "Киевстар" продолжает свою работу. https://www.facebook.com/peter.chernyshov/posts/10214692170449099 Компания "Киевстар" основана в 1994 году, это крупнейший мобильный оператор в Украине. На сайте "Киевстара" сообщается, что услугами мобильной связи пользуются более 26 млн клиентов компании, еще 810 тыс. человек – интернет-услугами.В мае 2016 года в ГПУ заявляли, что подозревают "Киевстар" в уклонении от уплаты 2,3 млрд грн налогов на протяжении 2014 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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