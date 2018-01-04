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В "Киевстар" с обыском пришла налоговая милиция
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04.01.2018 20:46
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По словам президента "Киевстара" Петра Чернышова, в главный офис
компании пришло около 30 сотрудников налоговой милиции, которые
искали три заключенных предыдущим руководством договора и пару
десятков дополнительных документов к ним. "Киевстар" подозревают в
неуплате налогов Фото: Kyivstar / Facebook "Сегодня утром к нам в
главный офис пришло около трех десятков налоговых полицейских.
Проникли через охрану всей вот такой бригадой, просто раздвинув наш
турникет, и предъявили нам постановление Шевченковского районного
суда города Киева о разрешении провести обыск нашего офиса. В их
составе пришли сразу четыре налоговых майора! Что же они ищут в
таком большом составе? Три договора, заключенных очень давно еще
прошлым руководством компании и уже прекративших действие, и пару
десятков дополнительных документов к ним. Напоминаю, у нас уже
почти два года идет суд с ГФС Украины, которая считает, что
"Киевстар" недоплатил рекордную сумму – почти 1,5 млрд грн! в
бюджет Украины", – объяснил Чернышов.В компании считают, "что
это дело придумано, так как компания всегда исправно и в полном
объеме перечисляет все налоги и сборы в бюджет страны", добавил
он."Не зря нас регулярно называют налогоплательщиком №1 в отрасли
связи и одним из самых крупнейших налогоплательщиков страны
(издание "Вестник.Рейтинг", которое, кстати, выходит при поддержке
ГФС). Помилуйте, за 20 лет работы "Киевстар" уплатил в казну 52
млрд грн различных налогов и сборов", – заявил президент
компании.По его словам, в "Киевстаре" никогда не отказывались
предоставлять документы и отвезли в суд "целый грузовик"
доказательств.Чернышов выразил удивление, что "почти тридцать
человек оторваны от серьезной работы по раскрытию важных налоговых
преступлений", чтобы изъять у одного из самых больших
налогоплательщиков Украины несколько старых договоров.Он добавил,
что "Киевстар" продолжает свою работу.
https://www.facebook.com/peter.chernyshov/posts/10214692170449099
Компания "Киевстар" основана в 1994 году, это крупнейший мобильный
оператор в Украине. На сайте "Киевстара" сообщается, что
услугами мобильной связи пользуются более 26 млн клиентов компании,
еще 810 тыс. человек – интернет-услугами.В мае 2016 года в ГПУ
заявляли, что подозревают "Киевстар" в уклонении от уплаты 2,3
млрд грн налогов на протяжении 2014 года.
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