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Столтенберг заявил, что хочет встретиться с Путиным
23.12.2019 11:11
Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
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