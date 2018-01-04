|В "Киевстаре" заявили об обыске со стороны налоговой полиции, - ОБНОВЛЕНО
|04.01.2018 20:46
|
Президент "Киевстара" уточнил, что налоговики пришли без оружия и без масок, но в их составе "пришли сразу четыре налоговых майора!"В офис "Киевстара" в Киеве пришла с обыском налоговая полиция.
Фото: tv-sat.at.ua
Об этом президент компании Петр Чернышов сообщил в Facebook 4 января.
"Сегодня утром к нам в главный офис пришло около трех десятков налоговых полицейских. Проникли через охрану всей вот такой бригадой, просто раздвинув наш турникет, и предъявили нам постановление Шевченковского районного суда Киева о разрешении провести обыск нашего офиса", - написал он.
Президент "Киевстара" уточнил, что налоговики пришли без оружия и без масок, но в их составе "пришли сразу четыре налоговых майора!".
"Что же они ищут в таком большом составе? Три договора, заключаемых очень давно еще прошлым руководством компании, которые уже прекратили действие, и пару десятков дополнительных документов к ним", - добавил Чернышов.
Он напомнил, что уже почти 2 года идет суд "Киевстара" с Государственной фискальной службой, которая считает, что оператор недоплатил в казну Украины почти 1,5 млрд грн.
"Мы считаем, что это дело вымышленное, ведь компания всегда исправно и в полном объеме перечисляет все налоги и сборы в бюджет страны. Не зря нас регулярно называют налогоплательщиком №1 в сфере связи и одним из крупнейших налогоплательщиков страны", - заявил Чернышов.
По его словам, за 20 лет работы «Киевстар» заплатил в казну 52 млрд грн различных налогов и сборов.
"Мы никогда не отказывались предоставлять документы и отвезли в суд целый грузовик (это не шутка!) доказательств, однако, по всей видимости, суд счел это недостаточным и 26.12.2017, ничего нам не сказав, дал налоговым инспекторам дозволение на обыск и изъятие документов", - отметил Чернышов.
Обновление: Обыск в офисе оператора "Киевстар" 4 января касался производства по неуплате им около 2,4 миллиардов гривен налогов.
Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС провели его "с целью отыскания и изъятия документов, имеющих объективное значение в уголовном производстве".
"Проведено обыск во исполнение постановления следственного судьи от 3 января 2018 года, постановленного по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства следователя, согласованного процессуальным руководителем - прокурором Генеральной прокуратуры Украины", - сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Ннпряхина в Facebook.
"Во время проведения обыска в соответствии с изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс применялась видеозапись", - подчеркнула она.
Напомним, в мае прошлого года Государственная фискальная служба расследовала производства по уклонению ЧАО "Киевстар" от уплаты налогов на сумму более 2,3 млрд грн.
Ранее ГФС обвинила "Киевстар" в неуплате налогов на сумму 1 млрд грн.
Требование к "Киевстару" возникло по результатам внеплановой проверки компании налоговиками. За период с начала 2013 года второй квартал 2014 года у нее на счетах появилось больше 4 млрд грн дохода, происхождение которого налоговики не смогли установить.