В течение двух лет Польша предоставила статус беженца 88 гражданам Украины, остальные же заплатили миллиарды евро за визы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter.

"Беженцы - это категория международного права. Им нужно помогать. За два года такой статус в Польше получили 88 украинцев. При этом почти 300 тысяч получили согласие на работу, а больше 2 млн - визы, потратив несколько млрд евро (польская статистика). Мне, как математику, такое соотношение кажется очень привлекательными для польской экономики. Даже учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши", - говорится в сообщении.

Известно, что ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава приняла 1,5 миллион граждан Украины, включая несколько десятков тысяч из Донбасса.

"Мы приняли 1,5 млн украинцев, при этом значительная часть из них - это люди, которые бежали из территорий, где продолжаются боевые действия - из Донбасса. Оцениваем, что, по крайней мере, несколько десятков тысяч - это люди, бежавшие из этих территорий", - заявил он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в 2017 году власти Польши предоставили статус беженцев 56 гражданам Украины и приняли 175 решений о предоставлении украинцам статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите

Сводка.нет - Новости Украины и Мира