Декілька десятків активістів зібралися під Офісом президента з плакатами «Аваков чорт», «Тимчасовий міністр – час вийшов», «Авакова у відставку». «На його рахунку провалена реформа правоохоронних органів, вибіркова переатестація і реабілітація старих «ментівських» кадрів. Нерозкриті напади на активних громадян і журналістів, злочини самих правоохоронців, фальсифікації розслідувань. Непрофесіоналізм, популізм, судьба в політичних війнах і інформаційних спецопераціях Арсена Авакова і його підлеглих», – зазначають організатори на сторінці події у фейсбуці. Учасники акції зазначають, що будуть організовувати такі акції регулярно, поки Аваков не піде у відставку. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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