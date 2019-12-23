Погода, Новости, загрузка...
В РФ назвали условие для обмена пленными
23.12.2019 11:30
В РФ заявили, что обмен пленными между Украиной и "ЛДНР" может состояться до конца года и назвали условие Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 