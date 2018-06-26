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Предприятия теплокоммунэнерго должны ускорить реструктуризацию долгов за энергопотребление – Зубко
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26.06.2018 14:47
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Из 214 украинских предприятий теплокоммунэнерго, которые включены в
список по реструктуризации задолженности, договоры с НАК "Нафтогаз
України" подписали только 35, отметил вице-премьер-министр Геннадий
Зубко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Зубко:
Только 35 предприятий заключили договоры реструктуризации Фото:
Геннадій Зубко / Facebook "214 предприятий теплоснабжения и
водоснабжения включены в список по реструктуризации задолженности.
Сумма пени, штрафных и финансовых санкций, которые подлежат
списанию, согласно закону, составляет 6,4 млрд грн. Только 35
предприятий заключили договоры реструктуризации с НАК "Нафтогаз
України". Поэтому хочу подчеркнуть, что все предприятия ТКЭ должны
ускорить процедуру подписания договоров и начать процедуру
реструктуризации", – сказал чиновник.Он подчеркнул, что для
подготовки к началу нового отопительного сезона "времени осталось
очень мало"."Сегодня одной из главных задач для местного
самоуправления и предприятий ТКЭ является именно договорная работа.
Все возникающие проблемные вопросы можно решить, нужно только
общаться между собой и каждому ответственно выполнять свой
функционал", – считает Зубко.По его информации,
теплоснабжающие предприятия получили возмещение по льготам и
субсидиям в размере 3,9 млрд грн.
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