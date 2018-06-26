Из 214 украинских предприятий теплокоммунэнерго, которые включены в список по реструктуризации задолженности, договоры с НАК "Нафтогаз України" подписали только 35, отметил вице-премьер-министр Геннадий Зубко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Зубко: Только 35 предприятий заключили договоры реструктуризации Фото: Геннадій Зубко / Facebook "214 предприятий теплоснабжения и водоснабжения включены в список по реструктуризации задолженности. Сумма пени, штрафных и финансовых санкций, которые подлежат списанию, согласно закону, составляет 6,4 млрд грн. Только 35 предприятий заключили договоры реструктуризации с НАК "Нафтогаз України". Поэтому хочу подчеркнуть, что все предприятия ТКЭ должны ускорить процедуру подписания договоров и начать процедуру реструктуризации", – сказал чиновник.Он подчеркнул, что для подготовки к началу нового отопительного сезона "времени осталось очень мало"."Сегодня одной из главных задач для местного самоуправления и предприятий ТКЭ является именно договорная работа. Все возникающие проблемные вопросы можно решить, нужно только общаться между собой и каждому ответственно выполнять свой функционал", – считает Зубко.По его информации, теплоснабжающие предприятия получили возмещение по льготам и субсидиям в размере 3,9 млрд грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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