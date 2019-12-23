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Эксцентричный миллионер пригласил желающих жить с ним на его ферме
23.12.2019 11:48
Миллионер подал в газету объявление, чтобы найти желающих жить с ним на ферме в Новой Зеландии Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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