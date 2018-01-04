|Находясь под домашним арестом в столице убийца избил мужчину до смерти
|04.01.2018 20:54
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Ранее судимый 34-летний уроженец Луганской области в течение нескольких дней совершил два убийства в Киеве. Причем второе — уже находясь под домашним арестом за предыдущее преступление.
Об этом сообщает столичная полиция. Его задержали в квартире на проспекте Леся Курбаса, хозяина которой он убил стулом во время конфликта. Правоохранители также выяснили, что за несколько дней до этого во время употребления алкогольных напитков он подрался с еще одним киевлянином, информирует svodka.net.
Когда хозяин квартиры потерял сознание, преступник поджег квартиру, чтобы скрыть преступление. Впоследствии тело убитого обнаружили пожарные. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 — умышленное убийство.
Подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.