Ранее судимый 34-летний уроженец Луганской области в течение нескольких дней совершил два убийства в Киеве. Причем второе — уже находясь под домашним арестом за предыдущее преступление.

Об этом сообщает столичная полиция. Его задержали в квартире на проспекте Леся Курбаса, хозяина которой он убил стулом во время конфликта. Правоохранители также выяснили, что за несколько дней до этого во время употребления алкогольных напитков он подрался с еще одним киевлянином, информирует svodka.net.

Когда хозяин квартиры потерял сознание, преступник поджег квартиру, чтобы скрыть преступление. Впоследствии тело убитого обнаружили пожарные. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 — умышленное убийство.

Подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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