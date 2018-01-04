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В оккупированной Макеевке пьяный боевик повредил авто миссии ОБСЕ
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04.01.2018 20:54
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3 января патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в
оккупированной Макеевке встретил двоих боевиков, которые вели себя
агрессивно. В СММ уточнили, что члены патруля сразу же покинули
район Фото: osce.org "3 января, находясь в Макеевке, команда миссии
видела двух мужчин, по всей видимости, находившихся в состоянии
опьянения и утверждавших, что они являются членами "ДНР". Один из
них, агрессивно высказываясь, подошел к наблюдателям. Вскоре после
этого члены патруля миссии увидели, как этот мужчина ударил ногой
по пластиковой радиаторной решетке автомобиля СММ, стоявшего в
10-15 метрах от их позиции, нанеся автомобилю незначительные
повреждения", – говорится в отчете.В СММ уточнили, что члены
патруля сразу же покинули этот район.Вооруженный конфликт на
востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией,
которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины.
Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также
участвует в переговорах между сторонами конфликта на
Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года в
соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ.
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