3 января патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в оккупированной Макеевке встретил двоих боевиков, которые вели себя агрессивно. В СММ уточнили, что члены патруля сразу же покинули район Фото: osce.org "3 января, находясь в Макеевке, команда миссии видела двух мужчин, по всей видимости, находившихся в состоянии опьянения и утверждавших, что они являются членами "ДНР". Один из них, агрессивно высказываясь, подошел к наблюдателям. Вскоре после этого члены патруля миссии увидели, как этот мужчина ударил ногой по пластиковой радиаторной решетке автомобиля СММ, стоявшего в 10-15 метрах от их позиции, нанеся автомобилю незначительные повреждения", – говорится в отчете.В СММ уточнили, что члены патруля сразу же покинули этот район.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года в соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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