Досудебное следствие продолжается

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры .

"Досудебным расследованием установлено, что, находясь на указанной должности, подозреваемый в период с 19.05.2010 по 28.01.2011 при предоставлении кредитных средств в форме операций учета векселей завладел денежными средствами рефинансирования, которые были предоставлены Национальным банком Украины для поддержания ликвидности банка в сумме почти 52 млн грн", - отметили в ведомстве.

По результатам расследования экс-чиновнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в отдельно крупных размерах).

Досудебное следствие продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.