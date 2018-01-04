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Экс-топ-менеджера "Инпромбанка" подозревают в присвоении 52 миллионов
04.01.2018 20:54
Экс-топ-менеджера "Инпромбанка" подозревают в присвоении 52 миллионов
Досудебное следствие продолжается
В столице прокуратура сообщила о подозрении бывшему директору Киевской дирекции ПАО "Инновационно-промышленный банк" по факту завладения средствами финучреждения в отдельно крупных размерах, совершенном в ходе рефинансирования.
Экс-топ-менеджера "Инпромбанка" подозревают в присвоении 52 миллионов Фото: google.com

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что, находясь на указанной должности, подозреваемый в период с 19.05.2010 по 28.01.2011 при предоставлении кредитных средств в форме операций учета векселей завладел денежными средствами рефинансирования, которые были предоставлены Национальным банком Украины для поддержания ликвидности банка в сумме почти 52 млн грн", - отметили в ведомстве.

По результатам расследования экс-чиновнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в отдельно крупных размерах).

Досудебное следствие продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, из банка "Хрещатик" перед банкротством вывели средства путем схемного погашения кредитов, предоставленных связанным лицам.

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