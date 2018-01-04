Михаил Хазин

Никогда не знаешь, что может вызвать твое раздражение. Подчас совершенно невинное событие неожиданно запускает цепочку сложных ассоциаций — и понеслось!

Но я все-таки стараюсь каждый раз, когда такое случается, разобраться, что же стало реальной причиной. Хотя бы для того, чтобы контролировать свои эмоции.

Нечто подобное случилось утром 31 декабря. У меня была тяжелая неделя, я только утром 30 прилетел в Москву и до дома добрался довольно поздно вечером, так что первое спокойное утро за много месяцев должно было радовать!

Настроение новогоднее, снег стаял, того и гляди расцветут примулы (как уже было однажды на Новый год) … И тут я натыкаюсь в ленте фэйсбука (а ее обязательно нужно читать, поскольку это некоторый срез общественного мнения) на замечательное сообщение, приписываемое Вениамину Смехову: «Наши руководители увлечены удержанием власти. Этим глупым, агрессивным людям плевать, что мир на грани катастрофы».

Дальше идут классические интеллигентские комментарии («отказался от звания …», надо думать, чтобы не получать его из рук «кровавого диктатора», «какой нужно обладать смелостью, чтобы в наше время …» и так далее).

Я, кстати, умышленно посмотрел в поисковиках, но первоначального источника этого текста найти не сумел. Что говорит о Смехове, скорее, хорошо, поскольку текст этот — несусветная глупость. Но чует мое сердце, что его сейчас активно начнут тиражировать (уже начали). А потому, нужно бы его откомментировать.

Первое. Почему этот текст — глупость. Да потому, что политики, кроме власти, вообще ничем не занимаются. Мы по этому поводу целую книгу написали, довольно большую («Лестница в небо» называется). Но вообще-то, это не самый большой секрет нашей жизни. Наведением порядка занимаются этажом ниже (в нашей книге этот этаж называется «Управлением», в отличие от верхнего, политического, который называется «Властью») и тут у нас действительно, катастрофа полная. Другое дело, кто в этом виноват, но об этом чуть ниже.

Второе. Сама эта фраза (независимо от того, кто ее сочинил) демонстрирует полную безграмотность автора. Который просто вообще не знает, что такое Власть, чем занимаются люди Власти (публичные политики в том числе) и как они достигают своих результатов.

То, что эта фраза так понравилась нашим интеллигентам (это видно уже сейчас, она умышленно так составлена, по всем шаблонам, и, думаю, она скоро активно разлетится по рунету), в общем, понятно, поскольку она апеллирует к морали и клеймит власть.

А интеллигенция всегда во фронде к власти, в том числе и потому, что сама на жизнь заработать не может и кормится с руки этой самой власти. И заклёвывание ее, когда она начинает разбираться, что с ее деньгами делают, важная часть системы самозащиты интеллигенции, особенно, творческой.

Третье. Эта фраза вызывает раздражение (скажем так, мягко) к представителям власти, поскольку использует явно не самое приятное слово «плевать» в отношении их чувства ответственности. Даже не перед нашим обществом, а перед миром.

Тут я позволю себе усомниться. Когда российские либеральные реформаторы громили нашу страну в 90-е годы и миллионы людей просто голодали, актеры и вообще интеллигенты как-то не очень выступали против. Возможно потому, что им заткнули глотку словом «свобода», которое у этих людей вообще ценится высоко (уж точно выше, чем слово «совесть»). Впрочем, некоторые голодали вместе с народом. А некоторые — вполне себе процветали.

Ну и четвертое. Можно много обсуждать «кровавого диктатора» (который своей гуманностью к ворам, коллаборационистам и бездельникам просто уже достал всю страну), но давайте отдадим себе отчет: система Управления нашей страной создавалась до него (в 90-е годы) и создавали ее как раз те, что для интеллигентов — «ум, честь и совесть нашей эпохи».

Один, прости Господи, Немцов чего стоит, которого в любой нормальной стране выгнали бы с любой должности старше начальника отдела за профнепригодность через 2 недели работы. А может и посадили бы, как за бесхозяйственность и разгильдяйство, так и за мелкое воровство (к богатой жизни Немцова привело то, что он довольно долго находился на очень высокой должности, которая приносила ему колоссальные дивиденды просто по факту его существования).

Это, кстати, не эмоциональная оценка, а экспертное заключение, поскольку в силу служебных обстоятельства я хорошо знал, что и как он делал. И руководят этой системой управления те же самые люди, что и тогда. И то, что Путин их не разгоняет, как мне кажется, создает ему очень серьезные проблемы.

Давайте отдадим себе отчет, человек Власти не может не нести ответственность (кстати, именно по этой причине тот же Немцов никогда человеком Власти не был, хотя очень хотел). Хотя бы потому, что важная составная часть Власти — это обеспечение корочки хлеба каждому человеку в стране. И человек Власти не может об этом не думать. То есть — чувство ответственности ему присуще имманентно.

Преставление об этой ответственности может конкретным людям нравиться или не нравиться. Но она точно есть. А вот интеллигенции (и ее передовому отряду, либеральным реформаторам) это чувство как раз не знакомо. Более того, попытки ей эту самую ответственность вменить как раз и вызывает у ее представителей лютую ненависть.

Вспомните заседания разных худсоветов и парткомов творческих объединений при Советской власти: как их ненавидели за то, что они пытались объяснить «творцам», что те несут ответственность за то, что происходит в стране. И фраза гайдара-чубайса про то, что не страшно, если вымрут 30 миллионов человек в результате реформ — это квинтэссенция взглядов нашей интеллигенции.

И таки образом, описанная фраза (опять-таки, вне зависимости от того, кто ее на самом дел сказал) становится просто инструментом в предвыборной борьбе. Я бы на месте Смехова бы ее публично опроверг (чтобы не портить свою репутацию в глазах людей серьезных), но поскольку при этом он испортит свою репутацию в глазах интеллигентов, то скорее только промолчит. А зря. Впрочем, каждый решает за себя.

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