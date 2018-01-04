----

Маих мышов аквариумных малёха попускаит вриминами ужо. чуйствуицца что шызохренический мых уходит скора . Нончи фстал, пошлёпал на кухню . выпил кофию корочи попёрся булачки отволакивать мышам с кампотай угу Захожу а тама бунта , ну такая слабая бунты , три мыша стоят с плакатами горланют "долой крававава диктатора Мотю ! " и так вдохновенно горланют, громка довольна, угу троя иных мышов в другом углу аквариумы орут и тычут лапами на тех с плакатами " люди добрыя, глядити, народ супротив диктатора восстал! Кату осталися считаныи часы !" ...ага , но все иныя мыхи лазиют и ни обращают на орущих никакой внимании, ну тама кто солнушки рисуит, кто домики из пластилину лепит , кто кампот с пиченьей пьёт, обчим такая картина . Сии мышы коих попускаит взяли булачки молча и поплилися дорисовывать солнушки и долепливать домики, а те что ещо припадачныи выхватили из лап у миня сии булачки и в миня жа ими кидацца начали, обчим такая карина, ниоднозначная в аквариуми но тендецыя к улучшению мышового состояния в обчим и целом, ну сие обчая тимпиратура по этай больницы. Пригрибаю назад в кухню, тама мых ф шляпи сидит . читаит книженцыю и отметки на полях какии то стряпаит . Спрашую у яво, мол, чо ни придупридил про бунту , он даджыть носа из книженцыи ни поднял, говорит, мол, рази сие бунта , сие одна карикатура а ни бунта, чо про её рассуждать , мол, я тута важныи вещчи считаю. Спрашую чо считаишЪ, отвичаит , мол, хочу вывисти хвормулу наибольшава появления молока на полках магазинаф миру ихихи Я думал он шутит, но физиономия сурьёзная. Спрашую, мол, чо за хвостоверть, нахвоста тибе сие, а он мине отвичаит, мол, сие для навуки, мол, навучную деитильнасть ришыл висти.

И корочи мых ф шляпи воодушывился что я у яво спрашую про яво навучный трут и давай мине рассказувать суть сего труда , послушал я яво, шыбко вникать ни стал, аднака в том мышовам труде опредилённа есмЪ какая то здравая мысль, потома подумаю про то, щас линива. Корочи говорит, мол, как сие так - рания, лет тридцать назад и двадцать , больши людёв жыли в диривнях , на многа больши...ф то время как молока, маслы, смитаны и прочих ёгуртаф была на многа меньшы и сие мы умолчим про сгущёнки и прочии сухии смеси молочныя , угу . А типеря, говорит. в диривнях народишку почти ни жывёт а молочнава полныя магазины , все полки забиты, при том что народ покупаит больши всяво молочнава типеря чем раньши но оно ни кончаицца круглосуточно ,хотя рания заканчивалося к обеду всюды . Далия говорит, мол, рания куды ни ткнися за город - куча коровникаф всюды сразу видна была а чуть далия проехал, дак стады коров лазили и их было видать нивооружонной мышовой глазай, угу а щас, говорит, коровники те или развалилися или их переделали на склады, стадов коровьих , говорит вообче ни видал нигде ужо годы , токмо в телики иногда, угу а магазины таки ломюцца от молочнеава . Ну и мых говорит, мол, сие обчимировая такая тенденцыя , мол, имиенно так всюды , ибо всюды одни и те жи супирмаркиты где одинаково многа молока и всюды одинаково невидать коров и населения деревень падаит. Говорит мых, мол, сначалы я подозревал китайцаф в подпольнай выращивании миллиарда короф , мол, но оказалося их тама ни держут и молока ни любют. Корочи такая у яво вышла парадокса , что чем мения деревень а в их коров - тем болия молока в магазинах и сие мы умолчим про маслу и сгущонки. Ещо , говорит, мол, куды ни ткнёшьси,хоть у нас, хотя в Европи, все диривенския говорят что у их молоко или вообче ни покупают или покупают малёха за копейки , ну и тётиньки с баночками трёхлитровыми по всяму бывшаму пространству Союзу стоят и малёха продают сего молочка...говорит, мол, на одну диревню максимум две коровы и их все знают но у тех коров никто ни скупаит молоко, тётиньки сами яво таскают бидонами всюды...а где жа бирёцца молоко тада, задаёцца риторикческим вопросам мых ф шляпи и сам жи сибе отвичаит, мол, сие загадка пока неразрешымая, но то что закономернасть " меньшы коров - большы молока " сушчествуит, сие хфакт.

Обчим хвост яво знаит, этава мыша ф шляпи, пущай занимаицца хотя чем то, можыт вучоным станит и правда, нуашто ... Поощрил я яво за навучную деитильнасть куском торту , молока наливать ни стал, отчаво то подумал, что он ни захочит, угу и заказал яму навучный трут на тему - куды дивалося мяса в Союзи , сли коров было в сто разов больши видать чем щас и яво небыла, а щас коров ни видать и мясай всё завалина. Обчим пущай выиснит сие и вывидит какую то закономернасть...кажыся закономернасть такая жы выйдит - чем меньшы коров, тем большы мясы . Парадокса но хвакт ...щитаю такой вывад буит, просто чуйствую сие. Пущай работаит обчим, ибо навука твликаит яво от вредных мыслиф .

--

Сие заговорил про навуку и фспомнил отчаво то британских вучоных, ну тех самых коие опозорили всю брианскую навуку как таковую . Чо хотел сказать вам кстати...сие как кот заказал мышу нидорогое исследование про мясу, так и мышня заказываит дишовыи идиотикческии исследовании третьестипенным британским вучным. Зачем сие им, спросити вы ката и я отвечу вам - именно затем, к чаму сие привело , затем чтоб дискридитирывать британскую навуку ибо месть сие Кот вам клипал про вендетту коию ведут британскии настоящие вучоныя супротив мышов Ну а мышня разработала нехитрый план и по всяму миру, практикчески дарам их опозорила и продолжает бесславить далия Таким нехитрым способом на самой дели, падает пристижЪ британскай школы академической и прочай хвундаментальнай навуки и прочих навучных школ и академияф. Состряпано сие хитро, если вы вспомнити чо было в последнии годы по британским вучоным то вы поймёти что при одной упоминании" британскии вучоныи доказали " журналюги все сразу ехидно улыбаюцца да и в сетях все привыкли сразу так джыть ехидничать, ибо отчаво ? Ибо умышленно приучили. В то же время британская наука никуды не делася , тама действительно выдающаяся школа всяво самава лучшава и никкия амерскии навучныи академии тама рядам ни валялися , но но но...мстя такая вот мышовая . Сие как про персаф они сочиняли небылицы любыя вот буквально до недавнява врмени вообче капец какия вплодь до того что внаглую открыто клипали что за появление бис паранжы тама смертная казнь, ну вы наверна не обращали вниманию, а я всюды сие замечал и ругался са скатами этими и шыбко банили за опровержение этава ещо три годы тому, прям банили на рас всюды, от гуглы до фейса...щас шыбко попустило, ибо матрица всюды рвёцца и расползаицца и если кто то начнёт кусками где то чо то запрещать вот так тупо, то сие буит токмо хожи т ому кто сие делаит . Ибо люди шыбко быстро в обчей массе поумнели. К прмеру , немцаф зрятама решыли задавить в тырнети, я ужо устал считать чо им тама нельзя говорить. я так понил. скора можна буит токмо " слава мшам " писать тама и ничаво болия . ибо всё остальноя буит кстремизьм и разжыгания ненависти ка всяму хорошаму . Так вот, немцы возненавидют проста своих правителеф при чом. сие будут малёха иныя немцы и малёха иная ненависть. Сие ужо будут молодыя немцы и ненависть буит прынцыпиальнай и ...как бы вам сказать...ну те кто запрещают сказать лишнее слово человеку на его собственной земле в наше время , они вызывают особый вид ненависти - ненависть с презрением, как к существам низшего плану...не могу пока подобрать слов . Ну вы понимаете о чом я хочу сказать. Одно дело разжигание, совсем же иное запретные темы для обсуждения вообче, ну гитлир не додумывался , понимаити про чо я . Люди говорят между собой на своих страницах в сети, сие щитай твоя квартира и тута бац! яво тащут в суд. он смеет сумливацца в цыфери шесть мульёнаф ...ну сие вызывать буит токмо ненависть, ибо нада быть дятлам чтоб не понимать что шесть мульёнаф сие амерский полёт на луну ибо и того и иного не могло быть ф прынцыпи, хвизически ХВИЗИЧЕСКИ .

Тэкс...чо сие я разошолся и к чаму сие я начал...ядрит тваю...кот есмЪ кот. хотел одно , завернул на иноя и ушол хвост куды от таво, чаво хотел...пара пить кофий

--

Корочи вешаим сюды сие и кот надолго пошол . ибо такЪ



Про Сирию...ну клипал джыть вам кот между кем и кем на самой дели идёт вайна сие первое Второе - ясно недавно написал, щас битва за базу буит, да собственно не за одну, сие амерскую имею в виду Кот джыть клипанул вам - НАШИ окружили амеров и наши их выдавливать пошли. Отсюда бои и ответки ни по асадам а по нам, чо тута ни яснава . Никаких " игилаф " нетути и близко тама , особинно типеря Все бои по оконцовке ( результаты ) будут оформляться как сие обычно бываит, наши скажут - авария, миня террористов и прочая а те урюки притащут трупы домой и тама ужо будут оформлять как сие у их обычно буваит, то виртолёты рушацца просто так, то лотки тонут, ну с икипажами конечно, то тама авария , то ещо чаво , короче те как мыши обычно молчок . Могут вообче устраивать типа на каком то карнавале тама нахвост чо то загорелочя и жертв тама штук десять , потом в аварии автомабильнай штук десять, таким нехитрым способам и ушарашывают все. Када трупы по три-четыре штуки тащут домой, то вообче ничаво не делают, ибо у спецухи ихнай почти у всех контракты про молчок и зубки на крючок , а то детки страховочку ни увидют если жына квакать буит, вот никто и ни квакаит.

одновременно с боями вокруг баз НАТЫ . мышы резко устроили бунты в Персии , сие персы джыть тоже тама давют и ни нада забывать про курдские " территории " ибо вот щас сие тоже и буит молча решаться всё вмести. Ирдоган одновременно шустро поддержал персаф а сам волокёт в Сирию танкаф да карманных ПВАхов мишочик , а нахвоста ? Праильна - воевать и делако не с жариелями лепёх. Но типеря щас буит шыт-крыто.

Курды наглые вертят ассоцыацыи , давют на нашу в том числе и в первую даже очередь, учитывая что сие Сирия , вот давют на наши именно имоцыи и ясно какие . То исть, слидити за хвостами ТЕ КТО БЫЛИ ОДНИМИ ИЗ ГЛАВНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ КРОВАВОГО ХАОСА НА МЕСТАХ В СИРИИ и те кто заволокли туда как и в Ирак амеров, тех самых. коие и виновны в гибели НАШИХ ОФИЦЕРОВ , вот те самые грязные крысы КРЫСАКИ ИБУЧИИ , вона чо нам в морды тыкают. Они Ракку от самих себя сука освободили, картина маслам :

--

Надеюсь Ирдоган их додушыт тама, додавит и сгноит скатоф блятских

--

-

--

----

Сей прокидон, про мульёны уничтоженных самолётаф на нашай бози , состряпано сие для того, чтобы оказать моральное давление на Кремль и военную разведку ибо почему ? Ибо как вы знаити. ниоднократно показыввлося кровавой мышнёй что то ЧТО ОБЪЯВЛЕНО СЛУЧИВШИМСЯ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ . Так было с нашим самолётом тогда , коий сбили на границе Турция-Сирия , там где как раз присутствовал Аннушка по счастливай софпадении , угу . Типеря они капают нашим на нервы таким образом , чтоб они не спали , не ели а думали и бегали искали диверсантов , ибо дабы предотвратить ТО ЧЕМ ИМ УГРОЖАЮТ а угрожают прямо через вместонаши ВМЕСТОсми. Карина маслам.

Думаю от имени сына того Сафронова выдали эту" новость" тоже неспроста ибо почему ? Ибо лепили тогда что Сафронова убили ФСБ но всё говорит об том, что его затоптали свои КАК ОБЫЧНО заради добры тогдашней

Мышня как обычно шпиёнила и гадила , намечалась война на БВ и затевал её как вы знаете далеко не Кремль. Посему грязномордые таскалися всюду, вынюхивали какое государство будет иметь какое оружие в час Х и следили чтоб мы ничо никому не продали . Чтоб даже не думали продавать, лепились фейки от этих мышовых " коммерсантов" что ужо бля продали и поднимался вой и стенании, нагонялася истерика в том числе и с тем Сафроновым , мол, ой был НА ВЫСТАВКЕ В ОАЭ и узнал сука ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ РФ и вот бля сию тайну государственную, знамо дело пряма на выставке ему на ухи и шепнули, на то она и тайна чтоб кто попало кому попало её где попало рассказывал ...да ну и оно приезжает сюда. квакает эту хуиту про то что ФСБ его преследует НУ А ПОСЛЕ ТАКИХ СЛОВ САМИ ЗНАЕТЕ ЧО ДЕЛАЮТ МЫШЫ - то они и сделали и КАК ОБЫЧНО на ФСБ и повесили Все как всегда .

Я вам больши скажу , если мышня не слезет с этой темы и буит раскручивать следующие миллиарды уничтоженных наших самолётаф от имени сына того убиенного ими Сафронова, сие вполне вероятно значит, что затопчут и этого а потом будут таскать его труп по аквариуму и кричать что " фсб убила фсю симью за правду мышовую " ну и тама митинги, ватман, хламастиры , далия вы знаити. поминки пестни и пляски в памить о затоптаном

--

ихихи ..

Сводка.нет - Новости Украины и Мира