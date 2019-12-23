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Укравтодор может получить дополнительно 20 млрд гривен на строительство дорог
23.12.2019 12:44
В Укравтодоре заявили, что на ремонт дорог выделят еще 20 млрд грн
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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