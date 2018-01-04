Решение спора о названии может разблокировать для Балканской страны путь к вступлению в Европейский Союз

Об этом заявил греческий министр иностранных дел Никос Котциас, сообщает Reuters .

Решение спора о названии может разблокировать для Балканской страны путь к вступлению в Европейский Союз.

"Я думаю, что 2018 год станет годом, когда будут решены вопросы внешней политики, что на десятилетия застряли в болоте. Мы все будем помогать благополучию Балкан", - сказал Котциас.

Греция считает, что Македония "украла" название в одной из северных греческих провинций, и следовательно блокирует разговор по вступлению страны в НАТО и ЕС.

Спор продолжается с 1991 года - времени обретения независимости Македонией, которая до 1991 года носила название Социалистическая республика Македония, что не вызвало сопротивления со стороны Греции. После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции.

"По вопросу названия, правительство ведет переговоры и поддерживает компромиссное название, которое будет всесторонне использоваться", - добавил министр.

Греция, ЕС и другие международные структуры называют страну как "Бывшая Югославская республика Македония" (БЮРМ).