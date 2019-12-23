|Милованов рассказал, что увольнять украинцев смогут просто по желанию работодателя
|23.12.2019 12:48
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Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, как украинцев будут увольнять по новому Трудовому кодексу. Об этом он написал на своей странице у
Наиболее важные перемены касаются изменений в порядке увольнения работника по инициативе работодателя. Но тогда руководство должно заплатить за два месяца или больше зарплаты.
Если сумма периодов работы работника у данного работодателя составляет не более 6 месяцев, то его предупреждают об увольнении не менее чем за 15 дней, если более 6 месяцев - не менее чем за 30 дней, если более 10 лет - не менее чем за 90 дней.