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В Минэкономики решили пересмотреть прогноз по курсу гривны
23.12.2019 13:03
Минэкономики пересмотрит курс гривны в бюджете-2020
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
украина
гривны
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