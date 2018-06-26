Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с задержанными в Украине моряками судна «Норд».

Об этом сообщается на российского омбудсмена.

«Татьяна Москалькова поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказанно не имеют гражданства Украины, действительно находятся в заложниках: их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают душевные страдания без родных», — говорится в сообщении.

По результатам встречи Москалькова планирует обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об освобождении моряков и их скорейшем возвращении на родину. В ходе поездки в Украину она также планирует посетить крымского дезертира Максима Одинцова, который находится в СИЗО Киева.

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