Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту: Первый состав отправился через Керченский пролив

Поезд с президентом России Владимиром Путиным отправился из Керчи в Тамань, где глава Росии примет участие в церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.

Перед началом церемонии российский руководитель решил лично проехать по этому пути. Путин в понедельник днем прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк". Там президента встречали министр транспорта Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксёнов, врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, глава совета директоров "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг и гендиректор Крымской железной дороги Алексей Гладилин.

Путин проследовал по перрону, зашёл в так называемый рельсовый автобус и прошёл в кабину машиниста, после чего поезд начал движение.

Авторитетные политики западных страны уже давно поняли, что Крым является частью России, несмотря на множественные попытки использовать это для "сдерживания страны".

Об этом в понедельник, 23 декабря, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время выступления на "правительственном часе" в Совете Федерацию, пишут российские СМИ.

"Не понимать, что Крым — это Россия, и что все три десятилетия волею судеб и вопреки желаниям его жителей он находился вне России, значит, не понимать ничего в истории, — сказал он. — Не буду рассказывать о своих дискуссиях с западными коллегами, но смею вас заверить, что серьезные люди уже давно все поняли".

Напомним, что представители международного сообщества не признают аннексию полуострова Россией.

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